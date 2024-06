Il video della youtuber è subito diventato virale

780 mila visualizzazioni, 14 mila like e oltre 2700 commenti. E’ subito diventato virale il video postato su Tik Tok da Marta Cantoni, youtuber che gestisce una decina di case in affitto su Booking. Nelle immagini denuncia la maleducazione di alcuni clienti e mostra lo stato di un appartamento appena lasciato da una coppia di turisti. Nelle riprese la giovane imprenditrice riprende i rifiuti lasciati sparsi in tutta la casa, il lavandino pieno di piatti sporchi e pentole da lavare, camera allagata e la vasca idromassaggio completamente rovinata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata