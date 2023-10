Secondo Il Cairo sarebbe una tattica di Israele per svuotare l'enclave. Gli ospedali di Gaza hanno energia ancora per pochi giorni

I palestinesi a Gaza hanno trascorso la notte al buio, circondati dalle rovine dei quartieri polverizzati, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha giurato di “schiacciare e distruggere” Hamas. “Ogni membro di Hamas è un uomo morto”, ha detto Netanyahu in un discorso Tv. I gruppi di aiuto internazionali hanno avvertito che le morti a Gaza potrebbero aumentare, poiché il territorio è a corto di rifornimenti a causa del blocco israeliano. La guerra ha già causato almeno 2.300 vittime da entrambe le parti.

Israele ha bloccato l’ingresso di cibo, acqua, carburante e medicine nel territorio. L’unica centrale elettrica di Gaza ha esaurito il carburante e si è spenta, lasciando solo le luci alimentate da generatori privati sparsi. Un alto funzionario del Comitato internazionale della Croce Rossa ha avvertito che la mancanza di elettricità potrebbe paralizzare gli ospedali e ha chiesto ad Hamas di rilasciare gli ostaggi. “Quando Gaza perde l’elettricità, gli ospedali perdono la corrente, mettendo a rischio i neonati nelle incubatrici e i pazienti anziani sotto ossigeno. La dialisi renale si ferma e le radiografie non possono essere effettuate”, ha dichiarato Fabrizio Carboni, direttore regionale del CICR. “Senza elettricità, gli ospedali rischiano di trasformarsi in obitori”.

Israele ha mobilitato 360.000 riservisti, ha ammassato ulteriori forze vicino a Gaza e ha evacuato decine di migliaia di residenti dalle comunità vicine. Il governo israeliano è sottoposto a un’intensa pressione pubblica per rovesciare Hamas dopo che i suoi militanti hanno sfondato la barriera di confine sabato e hanno massacrato centinaia di israeliani nelle loro case, per le strade e durante un festival musicale all’aperto. Netanyahu ha affermato che gli aggressori hanno commesso atrocità, tra cui legare ragazzi e ragazze e sparare loro in testa, bruciare persone vive, stuprare donne e decapitare soldati. Le accuse del primo ministro non hanno potuto essere confermate in modo indipendente e le autorità non hanno offerto immediatamente ulteriori dettagli.

I soccorritori e i testimoni hanno descritto scene raccapriccianti, tra cui il massacro di persone anziane e il ritrovamento di stanze insanguinate affollate di civili massacrati. I militanti di Hamas tengono in ostaggio, secondo le stime, 150 persone prese da Israele – soldati, uomini, donne, bambini e adulti anziani.

La situazione a Gaza

I sempre più diffusi e violenti attacchi aerei di Israele a Gaza hanno raso al suolo interi isolati di città e lasciato un numero imprecisato di corpi sotto le macerie. Un’offensiva di terra a Gaza, i cui 2,3 milioni di residenti sono densamente ammassati in una striscia di terra lunga solo 40 chilometri (25 miglia), provocherebbe probabilmente un’impennata di vittime da entrambe le parti. Le Nazioni Unite hanno dichiarato alla fine di mercoledì che il numero di persone sfollate a causa degli attacchi aerei è salito del 30% in 24 ore, a 339.000, due terzi dei quali si sono ammassati nelle scuole delle Nazioni Unite. Il governo egiziano ha respinto la proposta americana di permettere ai palestinesi in fuga dai bombardamenti israeliani di lasciare Gaza, ha dichiarato giovedì all’inizio un alto funzionario egiziano, parlando a condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare con la stampa. L’Egitto ritiene che l’uscita dei palestinesi da Gaza danneggerebbe la causa palestinese e i suoi media statali hanno riferito che l’offensiva israeliana fa parte di un piano per svuotare l’enclave. “Se gli Stati Uniti si preoccupano dei civili, dovrebbero fare pressione sul loro stretto alleato affinché smetta di bombardare i civili e ponga fine all’assedio per consentire l’ingresso di aiuti e carburante”, ha detto il funzionario.

Il ruolo dell’Egitto

L’unico punto di passaggio tra l’Egitto e Gaza è stato chiuso martedì a seguito dei vicini attacchi aerei israeliani. Il funzionario ha detto che l’Egitto sta discutendo con Israele e gli Stati Uniti sulla creazione di corridoi sicuri all’interno di Gaza e sulla consegna di aiuti umanitari ai palestinesi assediati. Il rischio che la guerra si estenda è risultato evidente mercoledì dopo che il gruppo militante libanese Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha sparato missili anticarro contro una postazione militare israeliana e ha affermato di aver ucciso e ferito le truppe. L’esercito israeliano ha bombardato l’area del Libano meridionale dove è stato sferrato l’attacco.

Il più grande ospedale della Striscia di Gaza, Al-Shifa, ha carburante sufficiente solo per mantenere l’energia elettrica per tre giorni, ha detto Matthias Kannes, un funzionario di Medici Senza Frontiere con sede a Gaza. Ghassan Abu Sitta, un chirurgo ricostruttivo di al-Shifa, ha detto di avere 50 pazienti in attesa di andare in sala operatoria: “Siamo già oltre la capacità del sistema di farcela”, ha detto. Il sistema sanitario “ha il resto della settimana prima di collassare, non solo a causa del diesel. Tutte le forniture si stanno esaurendo”. La Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato che i generatori degli altri ospedali si esauriranno in cinque giorni.

In Cisgiordania, i coloni israeliani hanno attaccato un villaggio a sud di Nablus, aprendo il fuoco contro i palestinesi e uccidendone tre, ha dichiarato il ministero della Sanità del territorio.

Gli avvisi sugli attacchi a Gaza: “Non c’è stato alcun avvertimento”

Anche con gli avvisi di evacuazione lanciati a Gaza, i palestinesi dicono che alcuni non sono in grado di fuggire o non hanno un posto dove andare, e che intere famiglie sono state schiacciate sotto le macerie. Altre volte, gli attacchi arrivano senza preavviso, dicono i sopravvissuti. “Non c’è stato alcun avviso o altro”, ha detto Hashem Abu Manea, 58 anni, che ha perso la figlia Joanna, di 15 anni, quando un attacco martedì scorso ha raso al suolo la sua casa a Gaza City.

I giornalisti dell’Associated Press Amy Teibel e Isabel DeBre a Gerusalemme, Sam McNeil a Be’eri, Israele, Jack Jeffrey e Samy Magdy al Cairo e Kareem Chehayeb a Beirut hanno contribuito a questo servizio

