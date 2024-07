Euro 2024, i più noti creator sportivi con oltre 7 milioni di seguaci su YouTube

Con la fine del Campionato Europeo di calcio, termina con grande successo l’innovativo format ‘Villa Elites’, realizzato dall’entertainment hub 2WATCH, che ha visto la partecipazione di famosi YouTuber come: Andrea Fusco, Mirko Fusco, Antonio Fusco in arte “Fius Gamer”, Omar Aamoum in arte “Ohm”, Enrico Lazzarato in arte “Enry Lazza” e Salvatore Marrali in arte “T4tino23” che in totale superano i 7 milioni di seguaci su Youtube.

Per oltre un mese, i sei content creators hanno vissuto e realizzato contenuti esclusivi in una spettacolare location condividendo ogni momento con i loro fan attraverso video, live streaming e post sui principali social. La combinazione di esperienze immersive e narrazioni coinvolgenti ha superato tutte le aspettative di engagement, risultato raggiunto grazie anche alla partecipazione di alcuni ospiti come Giada Sabellico in arte Giadas e Giovanni Visione in arte Super Allan. Il gruppo di creators ha realizzato oltre 150 contenuti ed ha totalizzato oltre 1 milione di impression raggiungendo un target eterogeneo.

