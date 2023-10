Centinaia le vittime civili, aiuti Usa arrivati in Israele

IN AGGIORNAMENTO – Le forze aeree israeliane colpiscono oltre 70 obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il Times of Israel citando i militari. Gli obiettivi sono stati colpiti nel distretto di At-Tuffah, a nord-est della città di Gaza. I militari dicono che l’area fungeva da “nido terroristico” per Hamas e da centro da cui effettuava operazioni contro Israele. La difesa israeliana afferma di aver colpito anche una struttura utilizzata dalla Jihad islamica palestinese.

Si aggrava bilancio vittime

È salito ad almeno 1.200 morti e circa 3mila feriti in Israele il bilancio delle vittime dell’attacco lanciato sabato da Hamas. Lo riportano i media israeliani citando l’esercito. È invece di 900 morti e fino a 4.600 feriti l’ultimo bilancio delle vittime palestinesi, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità di Gaza.

Aiuti Usa arrivati in Israele

“Il primo aereo con a bordo armamenti statunitensi è arrivato nella base aerea di Nevatim, nel sud di Israele”. Lo ha riferito l’esercito israeliano (Idf). “La cooperazione tra i nostri eserciti è un elemento chiave per garantire la sicurezza e la stabilità regionale in tempo di guerra”, ha aggiunto l’Idf.

