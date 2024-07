Il 'Launchpad" da 300 milioni è attraccato allo Stabia Main Port

Vacanze italiane per Mark Zuckerberg. Il patron di Meta, quinto uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato di 137,7 miliardi di dollari secondo Forbes, nelle scorse ore ha ormeggiato il suo mega-yacht, il ‘Launchpad‘, a Castellammare di Stabia, come testimoniato da numerosi video mostrati da abitanti e turisti sui social. L’imbarcazione è lunga ben 118 metri e il fondatore di Facebook se l’è regalata per il suo 40esimo compleanno. Si tratta di un panfilo di lusso da 300 milioni di dollari con tanto di campo da basket e pista per elicotteri. Lo Stabia Main Port della città campana è l’unico porto nel Mediterraneo in grado di ospitare giga-yacht grandi quanto quello di Zuckerberg.

🇺🇸🇺🇸WEALTH🇺🇸🇺🇸

Mark Zuckerberg’s $300 Million Superyacht.

Its name is Launchpad & it is currently docked in Fort Lauderdale, Florida.

It is 118 metres, which is 9 metres shorter than Bezos’ superyacht.#ElonMusk #musk #zuckberg #markzuckberg #ambani #Tesla #bezos pic.twitter.com/bCrzQZhqT5

— Aditya Rathore (@imAdityaRathore) May 7, 2024