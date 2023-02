L'attenzione social sulle due case di moda ha generato un valore mediatico pari a 9,4 milioni di euro

Nella settimana del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni e gli abiti firmati dalle case di moda Dior e Schiaparelli hanno capitalizzato l’attenzione sui social media, generando un valore mediatico totale pari a 9,4 milioni di euro considerando Instagram, Facebook e Twitter. E’ quanto emerge dai dati del report Nielsen. Considerando i contenuti generate, rispetto ai look di Chiara Ferragni nel corso delle serate del festival, risulta evidente come questi siano riusciti a creare un alto livello di buzz e di interazioni.

I look di Dior hanno generato oltre il doppio di contenuti online rispetto a Schiaparelli con un totale di 1.1 mila post e una media di 14 mila interazioni per post. Dall’altro lato, Schiaparelli, con i look dell’ultima serata del festival ha generato 456 post con una media di oltre 20 mila interazioni per post. I due fashion brand hanno generato insieme un valore mediatico pari a 9.4 milioni di euro di cui il 67% (6.2 milioni) provenienti dalla partnership con Dior e il restante 33% (3.1 milioni) generate da Schiaparelli.

Gli altri partner del Festival

Analizzando i profili Instagram dei partner beauty del festival di Sanremo 2023, Veralab per la skincare, Sephora per il make-up e Dyson per l’haircare, tutti i partner hanno ottenuto benefici in termini di crescita del profilo, delle interazioni e delle visualizzazioni. In particolare Veralab ha ottenuto la maggior crescita in termini assoluti del profilo, guadagnando oltre 3 mila followers, e un incremento importante soprattuto sulle visualizzazioni dei contenuti video. Sephora, grazie ai contenuti realizzati con Elodie, ha visto un incremento significativo delle interazioni. Più modeste invece le performance ottenute dal profilo Instagram di Dyson Italia che ha ottenuto una crescita minore in termini di followers e interazioni. Il brand Veralab, attraverso una intensa e costante attività con influencers, tra cui Giulia Valentina e Paola Turani, pop-fisici nei pressi di Sanremo, e TV spot è riuscita a ottenere una buona performance in termini di crescita.

