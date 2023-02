A sinistra il cambio d'abito al matrimonio, a destra uno degli abiti indossati a Sanremo

Ieri tra le mise dell'imprenditrice sul palco dell'Ariston un abito bianco con le scritte nere degli isulti degli haters. Al suo matrimonio l'abito in tulle con le frasi d'amore di Fedez

Dall’amore all’odio, i vestiti di Maria Grazia Chiuri per Chiara Ferragni sono abiti-manifesto. E non solo a Sanremo: il secondo abito indossato da Ferragni al suo matrimonio era infatti sempre firmato dalla direttrice artistica di Dior e portava, ricamate, le frasi della canzone d’amore dello sposo Fedez ‘Favorisca i sentimenti’. I ricami sull’abito, con una gonna di tulle color avorio, erano studiati per raccontare le tappe e le emozioni della storia d’amore dei Ferragnez.

Ieri i cambi d’abito di Ferragni sul palco dell’Ariston di Sanremo sono stati tre, sempre firmati da Maria Grazia Chiuri: uno per l’empowerment femminile e la libertà (la stola con la scritta ‘Sentiti libera’), un altro sul corpo delle donne (un abito trasparente, con un corpo disegnato) e poi quello più forte contro gli haters online (l’abito bianco, con le scritte vere degli insulti ricevuti sui social). Proprio quest’ultimo ricorda quello del matrimonio: sfondo chiaro e parole nere, come un libro. Allora era d’amore, oggi d’odio.

L’amicizia tra la stilista e Ferragni risale a parecchi anni fa: la magliettà ‘We should all be feminist’ ideata da Maria Grazia Chiuri fu portata alla ribalta proprio da Ferragni, che la indossò pubblicamente rendendola – ancora una volta – un manifesto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata