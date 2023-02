Complimenti di Amadeus e Morandi: "Ragazza fantastica, cordiale e simpatica ma soprattutto grande professionista"

Chiara Ferragni si prepara all’esordio sul palco dell’Ariston dove affiancherà Amadeus e Gianni Morandi nella serata d’esordio del 73° Festival di Sanremo. “Spero di riuscire a essere spontanea. Per me questa esperienza era terrorizzante, negli scorsi anni sono sempre stata onorata dell’invito ma non mi sentivo pronta. Quest’anno mi sono affacciata a questa sfida con tanta voglia, con entusiasmo”, ha detto l’imprenditrice digitale nella conferenza stampa che anticipa la prima serata.

“Tutti mi hanno consigliato di essere spontanea. Non ho esperienza in televisione, non posso portare quel tipo di professionalità ma ci metterò tutta me stessa, con spontaneità. Ci ho messo mesi a prepararmi mentalmente e spero di farcela”, ha spiegato la regina delle influencer.

“Onorata essere qui ma non canterò, ve lo risparmio”

Nessuna performance canora in vista, la Ferragni ha infatti escluso un’esibizione musicale. “Sono molto emozionata, onorata di essere qui, non sono conduttrice né attrice, cercherò di portare me stessa. Ho persone con me sul palco che mi hanno fatto sentire subito molto accolta, e penso sarà un bello spettacolo”, ha detto la moglie di Fedez che ha poi ricevuto i complimenti di Gianni Morandi. “Sarà bellissimo per la gente conoscere Chiara – ha detto il co-conduttore con Amadeus – la gente scoprirà che è veramente straordinaria, come l’effetto che ha fatto a me, ad Amadeus e a tutti quelli che ha incontrato in questi giorni. È simpaticissima, professionista al massimo, sempre dieci minuti in anticipo. Ho provato a farla cantare ma non se la sente ancora”.

“No, per cantare non sono pronta – ha replicato Ferragni – ve lo risparmio”. Lodi anche dal direttore artistico, Amadeus: “Ho trovato una ragazza fantastica, sappiamo quello che rappresenta come imprenditrice, ma è una grande professionista, ha entusiasmo, disponibilità, è una ragazza molto cordiale e simpatica, abbiamo incontrato una bella persona e sicuramente ci divertiremo insieme”.

Non penso tv sia mio linguaggio ma mai dire mai

“Io in primis non mi sarei mai immaginata qui, Sanremo è un’icona per noi italiani, ma devo dire che ho cominciato a seguirlo assiduamente grazie ad Amadeus, al lavoro che ha fatto per renderlo più amato anche dai giovani. Non penso che la televisione sia il mio linguaggio ma mai dire mai nella vita”

