Sinner-Mochizuki a Wimbledon 2026, il match in diretta

Jannik Sinner scende in campo a Wimbledon 2026 per il suo ottavo di finale contro il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo, che ha eliminato ai sedicesimi, a sorpresa, lo spagnolo Rafael Jodar (26). Sinner arriva all’appuntamento dopo tre turni in cui il suo tennis è cresciuto. Se al primo ha infatti faticato più del previsto a superare il serbo Kecmanovic in cinque set, nel secondo è andato meglio contro il portoghese Borges, battuto in tre set, così come lo statunitense Brooksby nei sedicesimi.
Punti chiave
Mochizuki riesce a tenere il servizio e a far suo il quinto game con il punteggio di 40-15.
Sinner mantiene il servizio e conquista il quarto game, rifilando un 40-0 all’avversario.
Sinner prende le misure dell’avversario e si porta sul 40-0. Il terzo game sembra chiuso, ma il giapponese riesce a recuperare fino al 40-30, cedendo infine il servizio. Primo break della partita per il tennista italiano.
Sinner trova la parità vincendo ai vantaggi il secondo game. Il giapponese spreca la possibilità di break sul 40-30, poi si arrende al numero 1 al mondo.
Il match è finalmente iniziato. Il primo a servire è il giapponese Mochizuki, che centra un 40-15 con cui mette subito in difficoltà Sinner.
Sarà Shintaro Mochizuki l’ostacolo di Jannik Sinner negli ottavi di finale di Wimbledon. Il giapponese visse il suo momento di massima gloria proprio sui prati londinesi nel 2019, quando trionfò nel torneo Juniores ricevendo poi la ‘benedizione’ di Roger Federer. Da allora, però, le promesse non sono state mantenute e la sfida di oggi contro il numero uno del mondo – la prima in assoluto tra i due – si preannuncia come una difficile montagna da scalare. I bookmaker, infatti, lasciano pochissimo spazio alle sorprese: la vittoria di Sinner – come riporta Agipronews – si gioca a una quota rasoterra di 1,01 su William Hill e Better, mentre l’impresa del giapponese pagherebbe 13,00 volte la posta. Anche nel set betting gli esperti vedono un match a senso unico, con il terzo 3-0 consecutivo del campione in carica proposto a 1,30.