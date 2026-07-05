Balogun, sospesa la squalifica ai Mondiali 2026: la decisione della Fifa, contro il Belgio ci sarà

Clamorosa decisione della Fifa ai Mondiali 2026, destinata a far discutere: Folarin Balogun, espulso ai sedicesimi di finale nel corso del match tra Stati Uniti e Bosnia per un fallo su Tarik Muharemovic, sarà comunque a disposizione per la partita degli ottavi tra Usa e Belgio, in programma domani notte alle 2 italiane. La Fifa infatti ha sospeso la squalifica del centravanti del Monaco, applicando l’articolo 27 del codice disciplinare della Fifa, che consente una sospensiva “per un periodo di un anno”. “Qualora Balogun commetta un’altra infrazione di natura e gravità analoghe la squalifica sarà revocata e la sanzione applicata – spiega l’organo di governo del calcio mondiale – Fatto salvo qualsiasi ulteriore sanzione inflitta per la nuova infrazione”.

Trump: “La Fifa ha rimediato a un’ingiustizia”

“Grazie Fifa per aver fatto la cosa giusta e aver rimediato a una grave ingiustizia”. Lo scrive in un post sul social ‘Truth’ il presidente degli Stati Uniti Donald Trump commentando la decisione della Fifa di sospendere la squalifica inflitta all’attaccante degli Usa Folarin Balogun, espulso nel corso del match dei sedicesimi del Mondiale con la Bosnia ma comunque a disposizione per la sfida con il Belgio, valida per gli ottavi di finale.