Mondiali 2026, il ritorno di Capo Verde in patria: esplode la gioia dei tifosi

La nazionale di calcio di Capo Verde è tornata domenica a Praia, la capitale del Paese, dove è stata accolta calorosamente dai tifosi dopo la pagina di storia scritta ai Mondiali 2026. La formazione africana si è condannata con un’autorete al 111′ nella partita contro l’Argentina, match dei sedicesimi di finale. Si è trattato comunque di un traguardo storico, perché gli “Squali Blu” si sono qualificati per la prima volta in assoluto alla Coppa del Mondo, raggiungendo la fase a eliminazione diretta. Capo Verde ha impressionato tutto il globo, visto che si tratta di un Paese di appena mezzo milione di abitanti; eppure, la sua nazionale è riuscita a fermare una corazzata come la Spagna e a far tremare anche l’Argentina di Lionel Messi. Per questo motivo, la prestazione capoverdiana è stata salutata come una delle più grandi sorprese dei Mondiali del 2026.