Papa Leone XIV a Castel Gandolfo: "Spero di poter fare sport"

Papa Leone XIV ha salutato i cittadini di Castel Gandolfo affacciandosi alla finestra dal Palazzo Apostolico, dove trascorrerà le prossime settimane per il riposo estivo. “Sono molto contento di essere qui fra voi, di poter passare le prossime settimane con un po’ di riposo, un po’ di preghiera, un po’ di lettura e speriamo un po’ di sport”, ha detto Prevost fra le grida dei fedeli. “È sempre un momento importante l’incontro – ha aggiunto il Papa – e allora sono contento che siate tutti qui, grazie per l’accoglienza, per essere fratelli e sorelle”.