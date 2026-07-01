Wimbledon 2026, dal kimono di Osaka alla giacca di Djokovic: tutti gli outfit iconici

Outfit spettacolare per Naomi Osaka a Wimbledon 2026. La tennista giapponese, n°14 del mondo, ha stupito l’All England Lawn Tennis and Croquet Club indossando un elegante kimono bianco in occasione del suo esordio nel torneo lo scorso 29 giugno. La campionessa nipponica, icona di stile, ha poi vinto l’incontro al primo turno contro la francese Elsa Jacquemot per 6-1 7-5. Al secondo turno, andato in scena mercoledì 1° luglio e vinto per 6-3 6-2 contro Anastasija Gasanova, Naomi Osaka è entrata in campo sfoggiando un altro look stupendo caratterizzato da fiori, fiocchi e un lungo strascico.

Naomi Osaka , Londra, 29 giugno 2026 (AP Photo/Maja Smiejkowska)

Naomi Osaka , Londra, 29 giugno 2026 (AP Photo/Brian Inganga)

Naomi Osaka , Londra, 29 giugno 2026 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Naomi Osaka , Londra, 29 giugno 2026 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

L’eleganza di Djokovic e Fritz

Come ogni anno Wimbledon si distingue dagli altri tornei e dagli altri Slam per l’eleganza e per gli outfit che gli atleti scelgono per scendere in campo, rigorosamente in bianco. A rubare la scena sono stati non solo gli eclettici vestiti di Naomi Osaka ma anche la giacca indossata da Novak Djokovic (firmata Lacoste) e l’abito di Taylor Fritz (targato Hugo Boss, che ricorda lo stile iconico di Roger Federer).

Taylor Fritz, Londra, 30 giugno 2026 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Il nuovo set di gioielli di Sabalenka

C’è chi, invece, come Aryna Sabalenka, punta sui gioielli. La n°1 del mondo vanta una numerosa collezione di orecchini e collane, che cambia a ogni torneo. “Sono davvero entusiasta di condividere con voi il set di gioielli personalizzato che ho creato insieme a Material Good per Wimbledon. Ispirandomi all’eleganza senza tempo e alla tradizione di questo torneo, ogni dettaglio è stato progettato con cura in linea con il mio stile personale: dai miei smeraldi preferiti e dalle pietre a forma di cuore alle audaci montature a castone”, ha scritto su Instagram la fuoriclasse bielorussa.

La holey jacket di Sinner

Infine Jannik Sinner, assieme a Nike, ha optato per uno stile essenziale che da sempre caratterizza i suoi completi. A risaltare è stata la giacca, una holey jacket, completamente bianca, forata e quindi ultra traspirante.