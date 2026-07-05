Wimbledon 2026, Sinner in campo oggi contro Mochizuki: precedenti, orario e dove vederlo

L’azzurro, n°1 del mondo, è agli ottavi dello Slam inglese dopo aver eliminato Kecmanović, Borges e Brooksby

Jannik Sinner scende in campo oggi, domenica 5 luglio, per il terzo turno di Wimbledon 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, sfida il giapponese Shintaro Mochizuki, 23enne n°151 Atp, vincitore del torneo giovanile nel 2019. Il match si giocherà sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club non prima delle 18, dopo la partita di singolare maschile tra Roman Safiullin e Novak Djokovic e quella di singolare femminile tra Aryna Sabalenka e Naomi Osaka.

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Sinner-Mochizuki: i precedenti

I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Wimbledon che sarà quindi il loro primo match. Il 24enne di Sesto Pusteria arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato, non senza qualche difficoltà, il serbo Miomir Kecmanović, il portoghese Nuno Borges e lo statunitense Jenson Brooksby. L’atleta nipponico, invece, nei turni precedenti ha superato il britannico Max Basing, lo statunitense Ethan Quinn e lo spagnolo Rafael Jodar. Ai quarti di finale, uno tra Sinner e Mochizuki, se la vedrà con il vincente della sfida tra il polacco Hubert Hurkacz e il tedesco Jan-Lennard Struff.

Welcome to Day 7.



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Dove vedere la partita in tv

Tutte le partite di Wimbledon 2026 – torneo Slam che si disputa sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 29 giugno al 12 luglio – si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Il match tra Sinner e Mochizuki è in programma domenica 5 luglio sul campo centrale di Londra, non prima delle ore 18.