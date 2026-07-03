Sinner – Brooksby in campo a Wimbledon 2026, il match in diretta

A Wimbledon 2026 per Jannik Sinner oggi, 3 luglio, è il momento dei sedicesimi di finale. Il numero uno del mondo trova dall’altro lato della rete il numero 81 del ranking, Jenson Brooksby, statunitense e con una classifica peggiore degli avversari incontrati dall’azzurro nei primi due turni, il numero 50 Kecmanovic e il numero 48 Borges. Ma Sinner deve mantenere alta l’attenzione e la concentrazione se vuole proseguire la sua marcia verso il tentativo di bissare la vittoria dello scorso anno sull’erba londinese. Sinner, dopo le difficoltà all’esordio, è apparso più in palla nel secondo match e in generale pare rilassato e sorridente, come dimostrano anche alcune foto postate sull’account ufficiale del torneo.
Punti chiave
Anche nel quarto game Sinner ha tenuto il suo turno di battuta, rispondendo a Brooksby e portandosi sul 2-2.
Nessun break nei primi due game della partita, prima Brooksby e poi Sinner hanno tenuto i rispettivi servizi: 1-1.
Ha preso il via il match dei sedicesimi di finale con Brooksby al servizio.
Jannik Sinner e il suo avversario, lo statunitense Jenson Brooksby, sono in campo e si stanno scaldando in vista del match valido per i sedicesimi di finale a Wimbledon.