Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 1 luglio 2026

Ultima ora

Sinner-Borges oggi a Wimbledon, l’azzurro vince il primo set – La diretta

Sinner-Borges oggi a Wimbledon, l’azzurro vince il primo set – La diretta
Jannik Sinner, Londra, 1 luglio 2026 (The Yomiuri Shimbun via AP Images)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Il numero uno al mondo affronta il portoghese al secondo turno

Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 1° luglio, per il secondo turno di Wimbledon 2026: il numero uno al mondo affronta sul Centrale il portoghese Nuno Borges, numero 48 del ranking Atp. I due si sono affrontati una sola volta in passato, agli ottavi di finale dell’Atp 250 di Sofia, in Bulgaria, nel 2022. In quell’occasione l’azzurro vinse facile per 6-3 6-4. In caso di vittoria il campione di Sesto Pusteria, al terzo turno, troverebbe lo statunitense Jenson Brooksby, n°81 della classifica, capace di superare Ignacio Buse (testa di serie n°31) per 6-2 6-2 6-3.

Sinner-Borges, oggi a Wimbledon
Jannik Sinner torna in campo oggi per il secondo turno di Wimbledon 2026: il numero uno al mondo affronta sul Centrale il portoghese Nuno Borges, numero 48 del ranking Atp, dopo aver eliminato a fatica nel primo turno il serbo Miomir Kecmanovic in cinque set
Inizio diretta: 01/07/26 14:38
Fine diretta: 01/07/26 19:00

Punti chiave

Sinner-Borges 6-6

Borges tiene il servizio e porta il set al tie-break. 

Sinner-Borges 6-5

Sinner tiene la battuta e sale 6-5. Adesso Borges deve servire per rimanere nel set. 

Contro-break di Sinner

Contro-break di Sinner. L’azzurro strappa il servizio a Borges ai vantaggi e porta il secondo set in parità. Il punteggio ora è di 5-5. 

Sinner-Borges 4-5

Borges conduce il secondo parziale per 5-4 e adesso può servire per chiudere il set. 

Sinner-Borges 3-4

Jannik tiene il servizio a zero (grazie anche a due ace) e si porta sul 3-4.

Sinner-Borges 1-3

Break di Borges. Il portoghese strappa il servizio a Sinner e si porta sul 2-1. Poi tiene il suo turno di battuta e conferma il vantaggio. 

Sinner-Borges 1-0

Jannik tiene il servizio e vince il primo game del secondo parziale. 

Sinner vince il set

Sinner vince il tie-break 7-4 e si aggiudica il primo set del match contro Borges.

Sinner-Borges 6-6

Sinner e Borges sono 6-6. Al via il tie-break. 

Sinner-Borges 4-5

Regna l’equilibrio nell’incontro tra Sinner e Borges. Il punteggio è di 5-4 per il portoghese che tiene il proprio turno di servizio. Ora tocca a Jannik battere per rimanere nel set. 

Altri due game senza break: 2-3

Sinner e Borges tengono ancora il servizio (con 3 ace dell’azzurro)  e l’equilibrio non si rompe: il portoghese conduce 3-2 

Jannik tiene il servizio ma anche Borges vince il suo game di battuta: 1-2

Jannik Sinner tiene il servizio e fa 1-1 ma anche il portoghese non perde la battuta e si porta sul 2-1 

Sinner-Borges 0-1

Il portoghese salva tre palle break ma poi tiene il servizio nel primo game 

Iniziato il match

E’ iniziato il match tra Jannik Sinner e il portoghese Nuno Borges sul Centrale 

© Riproduzione Riservata