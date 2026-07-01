Sinner-Borges oggi a Wimbledon, l’azzurro vince il primo set – La diretta

Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 1° luglio, per il secondo turno di Wimbledon 2026: il numero uno al mondo affronta sul Centrale il portoghese Nuno Borges, numero 48 del ranking Atp. I due si sono affrontati una sola volta in passato, agli ottavi di finale dell’Atp 250 di Sofia, in Bulgaria, nel 2022. In quell’occasione l’azzurro vinse facile per 6-3 6-4. In caso di vittoria il campione di Sesto Pusteria, al terzo turno, troverebbe lo statunitense Jenson Brooksby, n°81 della classifica, capace di superare Ignacio Buse (testa di serie n°31) per 6-2 6-2 6-3.
Punti chiave
Borges tiene il servizio e porta il set al tie-break.
Sinner tiene la battuta e sale 6-5. Adesso Borges deve servire per rimanere nel set.
Contro-break di Sinner. L’azzurro strappa il servizio a Borges ai vantaggi e porta il secondo set in parità. Il punteggio ora è di 5-5.
Borges conduce il secondo parziale per 5-4 e adesso può servire per chiudere il set.
Jannik tiene il servizio a zero (grazie anche a due ace) e si porta sul 3-4.
Break di Borges. Il portoghese strappa il servizio a Sinner e si porta sul 2-1. Poi tiene il suo turno di battuta e conferma il vantaggio.
Jannik tiene il servizio e vince il primo game del secondo parziale.
Sinner vince il tie-break 7-4 e si aggiudica il primo set del match contro Borges.
Sinner e Borges sono 6-6. Al via il tie-break.
Regna l’equilibrio nell’incontro tra Sinner e Borges. Il punteggio è di 5-4 per il portoghese che tiene il proprio turno di servizio. Ora tocca a Jannik battere per rimanere nel set.
Sinner e Borges tengono ancora il servizio (con 3 ace dell’azzurro) e l’equilibrio non si rompe: il portoghese conduce 3-2
Jannik Sinner tiene il servizio e fa 1-1 ma anche il portoghese non perde la battuta e si porta sul 2-1
Il portoghese salva tre palle break ma poi tiene il servizio nel primo game
E’ iniziato il match tra Jannik Sinner e il portoghese Nuno Borges sul Centrale