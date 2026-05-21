Roland Garros 2026, oggi il sorteggio: orario e dove vederlo, i possibili avversari di Sinner

Oggi, giovedì 21 maggio, è in programma il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2026. Un torneo attesissimo, secondo Slam stagionale, che vedrà ancora una volta tra i protagonisti Jannik Sinner, reduce dal trionfo a Roma. Il numero 1 del mondo non avrà, dalla parte opposta del tabellone, il numero 2 Carlos Alcaraz, vincitore lo scorso anno, che ha dato forfait e ha già annunciato di dover rinunciare per infortunio anche a Wimbledon.

Il sorteggio del Roland Garros: gli orari e dove vederlo

Oggi il torneo parigino entra dunque nel vivo con il sorteggio. Prima sarà sorteggiato il tabellone femminile, alle 14, poi sarà la volta del tabellone del torneo maschile. Sinner sarà la testa di serie numero 1. Il tedesco Alexander Zverev e il campionissimo serbo Novak Djokovic, attuali numero 3 e 4 del mondo e quindi 2 e 3 del torneo, saranno sulla carta i principali avversari dell’azzurro, che non ha mai fatto mistero sul fatto che proprio lo Slam parigino è il suo principale obiettivo di stagione. Il torneo si giocherà da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno, il giorno della finale maschile. Tra gli azzurri mancherà per infortunio anche Lorenzo Musetti, numero 11 del ranking Atp. L’Italia punta, oltre che su Sinner, anche su Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che dopo Roma sono numero 12 e 16 del mondo. In tabellone anche Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Matteo Berrettini. Jasmine Paolini è la stella azzurra tra le ragazze. Non ci sarà diretta tv del sorteggio, che sarà possibile seguire in streming con HBO Max e i canali del Roland Garros.

Celebrating past and present tournament winners 🎾

Thank you to Coco and Nole for signing our new Wall of Champions.#RolandGarros pic.twitter.com/Q28QLCSZx3 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 20, 2026

Roland Garros 2026: i possibili avversari di Sinner

Sinner nei primi due turni sfiderà tennisti non inclusi tra le teste di serie, poi dal terzo dovrebbe affrontare teste di serie. L’azzurro parte da super favorito dopo l’incredibile striscia di 34 vittorie consecutive nei Masters 1000, con solo tre set persi in totale. Le uniche insidie dal suo lato del tabellone potrebbero essere rappresentate dal russo Daniil Medvedev, l’unico che lo ha messo in difficoltà a Roma, potenziale avversario ai quarti, e poi da Djokovic, che lo ha battuto in Australia giocando una partita perfetta ma che non vince tre match di fila da gennaio.

Roland Garros 2026: dove vederlo

Tutte le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno disponibili anche in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn e Prime Video.