Sinner-Djokovic oggi agli Australian Open 2026, la semifinale in diretta

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano sulla Rod Laver Arena del Melbourne Park, in palio c’è la finale agli Australian Open 2026. L’azzurro, n°2 del mondo, e il serbo, n°4, si incontrano per l’undicesima volta e il 24enne guida il bilancio con sei vittorie (cinque consecutive) e quattro sconfitte. Ad attendere in finale il vincitore della sfida c’è il leader della classifica Atp Carlos Alcaraz che ha sconfitto nell’altra semifinale, in cinque set, il tedesco Alexander Zverev dopo una maratona di quasi cinque ore e mezzo.
Sinner e Djokovic a caccia di record
L’ultimo trionfo di Jannik contro Novak è arrivato lo scorso anno in semifinale a Wimbledon, Slam inglese poi vinto dal campione altoatesino. Quest’ultimo, detentore del titolo australiano per due anni di fila, è a caccia della tripletta. Ma non sarà un’impresa facile con il fuoriclasse di Belgrado desideroso di arrivare in finale, siglare un nuovo record e vincere il suo 25° Slam in carriera a 38 anni.
Dove vedere la semifinale in tv
Il match fra Sinner e Djokovic viene trasmesso in chiaro su Nove, in diretta da Melbourne Park. Come la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, anche l’incontro tra l’azzurro e il serbo si può seguire su HBO Max, Discovery+ e su Eurosport 1, disponibile anche su Dazn, TimVision e Prime Video. Le semifinali sono anticipate da Courtside: il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport – Jim Courier, John McEnroe, Mats Wilander campioni Slam e autorevoli opinionisti – e commentato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.
Sinner va avanti 0-15 sul turno di servizio di Djokovic, ma il serbo gli chiude la porta e va avanti 3-1. Anche l’azzurro tiene la battuta con ottime prime di servizio. 3-2 adesso il punteggio a favore di Nole.
Prima Djokovic (concedendo solo un 15) e poi Sinner mantengono i loro turni di servizio: 2-1 per Djokovic nel quarto set. Preoccupa in ogni caso il numero di errori non forzati dell’italiano, per lui inusuale.
Mai dare per vinto Novak Djokovic, che replica al duro colpo del terzo set perso portandosi subito avanti di un break nella quarta partita. Il serbo sfrutta alcuni errori di Sinner, specialmente con il rovescio, e va sull’1-0 e servizio.
Jannik Sinner vince il terzo set con il punteggio di 6-4. Il break decisivo nel decimo gioco, dove l’azzurro ottiene tre palle set e riesce a convertire la seconda.
Jannik Sinner è a un game dal portarsi avanti due set a uno, ma al servizio c’è Novak Djokovic. L’azzurro ha mantenuto due turni di servizio tenendo il suo avversario a zero, ma ha tenuto botta anche il serbo senza concedere palle break. Punteggio sul 5-4 per Sinner.
Tre errori non forzati di Jannik Sinner, tra cui un secondo doppio fallo, donano una palla break a Djokovic nel quinto game, ma l’azzurro riesce a recuperare e mantenere il servizio. Molto più facile il game di servizio del serbo: siamo 3-3 nel terzo set.
Jannik Sinner apre il terzo game con un doppio fallo, il suo primo della partita, ma riesce a tenere il servizio e si porta avanti sul 2-1. Anche Djokovic difende il suo turno di battuta: siamo 2-2.
Anche Djokovic mantiene il servizio, lasciando Sinner a 15. Siamo 1-1 nel terzo set
Sinner inizia bene il terzo set e mantiene il turno di battuta senza cedere un punto a Djokovic: 1-0.
Djokovic ha vinto il secondo set 6-3. Match in parità.
Sinner mantiene il turno di servizio. Djokovic è avanti 5-3 e può servire per il set.
Djokovic annulla la quarta palla break nel secondo parziale e si porta sul 5-2. Sinner serve per rimanere nel set.
Jannik tiene il servizio e accorcia le distanze su Nole, 4-2 per il serbo
Novak tiene il servizio e si porta sul 4-1 nel secondo set.
Break di Djokovic che si porta sul 3-1 nel secondo parziale.
Il secondo set si apre in parità. Sia Jannik che Nole tengono il proprio turno di battuta.
L’azzurro vince il primo set 6-3. Il 24enne di Sesto Pusteria è stato perfetto in questo primo parziale, realizzando sei ace e mantenendo sempre il controllo del match.
Jannik conduce 5-3 e adesso serve per il set. Finora messi a segno sei ace.
Djokovic tiene il suo turno di battuta. Sinner sempre avanti 4-2.
Jannik tiene il servizio e si porta sul 4-1.
Sinner parte forte e conquista subito un break. L’azzurro conduce 3-0 il primo set.
Djokovic arriva a questo appuntamento avendo superato ottavi e quarti di finale grazie al ritiro del suoi avversari. Jakub Mensik ha dato forfait prima di scendere in campo per problemi fisici mentre Lorenzo Musetti ha abbandonato il match durante il terzo set dopo aver accusato dei problemi muscolari.
Dopo la fine del match tra Alcaraz e Zverev e prima della seconda semifinale tra Sinner e Djokovic, il serbo, ex n°1 del mondo, si è fermato per salutare lo spagnolo e complimentarsi per la vittoria.
L’inizio della sfida tra Jannik e Novak slitta a causa della lunga battaglia tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, durata quasi cinque ore e mezza. Il match dovrebbe prendere il via non prima delle 11.00.
Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono affrontati 10 volte in carriera. Il 24enne azzurro ha vinto sei incontri (cinque consecutivi), l’ultimo lo scorso anno in semifinale a Wimbledon (per 6-3 6-3 6-4), Slam inglese poi vinto dal campione altoatesino.