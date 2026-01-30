Accesso Archivi

venerdì 30 gennaio 2026

Sinner-Djokovic oggi agli Australian Open 2026, la semifinale in diretta

Jannik Sinner in campo nella semifinale dell’Australian Open contro Djokovic il 30 gennaio 2026 (foto AP/Asanka Brendon Ratnayake)
Il 24enne altoatesino a caccia della terza finale consecutiva a Melbourne

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano sulla Rod Laver Arena del Melbourne Park, in palio c’è la finale agli Australian Open 2026. L’azzurro, n°2 del mondo, e il serbo, n°4, si incontrano per l’undicesima volta e il 24enne guida il bilancio con sei vittorie (cinque consecutive) e quattro sconfitte. Ad attendere in finale il vincitore della sfida c’è il leader della classifica Atp Carlos Alcaraz che ha sconfitto nell’altra semifinale, in cinque set, il tedesco Alexander Zverev dopo una maratona di quasi cinque ore e mezzo.

Sinner e Djokovic a caccia di record

L’ultimo trionfo di Jannik contro Novak è arrivato lo scorso anno in semifinale a Wimbledon, Slam inglese poi vinto dal campione altoatesino. Quest’ultimo, detentore del titolo australiano per due anni di fila, è a caccia della tripletta. Ma non sarà un’impresa facile con il fuoriclasse di Belgrado desideroso di arrivare in finale, siglare un nuovo record e vincere il suo 25° Slam in carriera a 38 anni.

Dove vedere la semifinale in tv

Il match fra Sinner e Djokovic viene trasmesso in chiaro su Nove, in diretta da Melbourne Park. Come la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, anche l’incontro tra l’azzurro e il serbo si può seguire su HBO MaxDiscovery+ e su Eurosport 1, disponibile anche su Dazn, TimVision e Prime Video. Le semifinali sono anticipate da Courtside: il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport – Jim Courier, John McEnroe, Mats Wilander campioni Slam e autorevoli opinionisti – e commentato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

Sinner contro Djokovic – La diretta della semifinale degli Australian Open 2026
Inizio diretta: 30/01/26 10:18
Fine diretta: 30/01/26 13:00
3-2 per Djokovic nel quarto set

Sinner va avanti 0-15 sul turno di servizio di Djokovic, ma il serbo gli chiude la porta e va avanti 3-1. Anche l’azzurro tiene la battuta con ottime prime di servizio. 3-2 adesso il punteggio a favore di Nole

Djokovic e Sinner tengono il servizio, il serbo avanti 2-1

Prima Djokovic (concedendo solo un 15) e poi Sinner mantengono i loro turni di servizio: 2-1 per Djokovic nel quarto set. Preoccupa in ogni caso il numero di errori non forzati dell’italiano, per lui inusuale. 

Break per Djokovic, avanti 1-0 nel quarto set

Mai dare per vinto Novak Djokovic, che replica al duro colpo del terzo set perso portandosi subito avanti di un break nella quarta partita. Il serbo sfrutta alcuni errori di Sinner, specialmente con il rovescio, e va sull’1-0 e servizio

Sinner vince il terzo set 6-4

Jannik Sinner vince il terzo set con il punteggio di 6-4. Il break decisivo nel decimo gioco, dove l’azzurro ottiene tre palle set e riesce a convertire la seconda. 

Sinner avanti 5-4 nel terzo set, ma ancora nessun break

Jannik Sinner è a un game dal portarsi avanti due set a uno, ma al servizio c’è Novak Djokovic. L’azzurro ha mantenuto due turni di servizio tenendo il suo avversario a zero, ma ha tenuto botta anche il serbo senza concedere palle break. Punteggio sul 5-4 per Sinner

Sinner annulla un break point: 3-3 nel terzo set

Tre errori non forzati di Jannik Sinner, tra cui un secondo doppio fallo, donano una palla break a Djokovic nel quinto game, ma l’azzurro riesce a recuperare e mantenere il servizio. Molto più facile il game di servizio del serbo: siamo 3-3 nel terzo set

Ancora nessun break, 2-2 nel terzo set

Jannik Sinner apre il terzo game con un doppio fallo, il suo primo della partita, ma riesce a tenere il servizio e si porta avanti sul 2-1. Anche Djokovic difende il suo turno di battuta: siamo 2-2

Djokovic pareggia, 1-1 nel terzo set

Anche Djokovic mantiene il servizio, lasciando Sinner a 15. Siamo 1-1 nel terzo set

Sinner-Djokovic 1-0 nel terzo set

Sinner inizia bene il terzo set e mantiene il turno di battuta senza cedere un punto a Djokovic: 1-0. 

Djokovic vince il secondo set

Djokovic ha vinto il secondo set 6-3. Match in parità.

Djokovic conduce 5-3 e serve per il set

Sinner mantiene il turno di servizio. Djokovic è avanti 5-3 e può servire per il set. 

Djokovic avanti 5-2

Djokovic annulla la quarta palla break nel secondo parziale e si porta sul 5-2. Sinner serve per rimanere nel set.

Djokovic avanti 4-2

Jannik tiene il servizio e accorcia le distanze su Nole, 4-2 per il serbo

Djokovic conduce 4-1 il secondo set

Novak tiene il servizio e si porta sul 4-1 nel secondo set. 

Break di Djokovic: 3-1

Break di Djokovic che si porta sul 3-1 nel secondo parziale. 

Sinner-Djokovic: 1-1 nel secondo set

Il secondo set si apre in parità. Sia Jannik che Nole tengono il proprio turno di battuta. 

Sinner vince il primo set 6-3

L’azzurro vince il primo set 6-3. Il 24enne di Sesto Pusteria è stato perfetto in questo primo parziale, realizzando sei ace e mantenendo sempre il controllo del match. 

Sinner serve per il set: 5-3

Jannik conduce 5-3 e adesso serve per il set. Finora messi a segno sei ace. 

Djokovic tiene il servizio

Djokovic tiene il suo turno di battuta. Sinner sempre avanti 4-2. 

Sinner avanti 4-1

Jannik tiene il servizio e si porta sul 4-1.

Break di Sinner in avvio di match

Sinner parte forte e conquista subito un break. L’azzurro conduce 3-0 il primo set. 

Djokovic in semifinale grazie al ritiro di Mensik e Musetti

Djokovic arriva a questo appuntamento avendo superato ottavi e quarti di finale grazie al ritiro del suoi avversari. Jakub Mensik ha dato forfait prima di scendere in campo per problemi fisici mentre Lorenzo Musetti ha abbandonato il match durante il terzo set dopo aver accusato dei problemi muscolari. 

Djokovic si complimenta con Alcaraz

Dopo la fine del match tra Alcaraz e Zverev e prima della seconda semifinale tra Sinner e Djokovic, il serbo, ex n°1 del mondo, si è fermato per salutare lo spagnolo e complimentarsi per la vittoria. 

Slitta l'inizio del match

L’inizio della sfida tra Jannik e Novak slitta a causa della lunga battaglia tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, durata quasi cinque ore e mezza. Il match dovrebbe prendere il via non prima delle 11.00. 

Sinner-Djokovic: i precedenti

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono affrontati 10 volte in carriera. Il 24enne azzurro ha vinto sei incontri (cinque consecutivi), l’ultimo lo scorso anno in semifinale a Wimbledon (per 6-3 6-3 6-4), Slam inglese poi vinto dal campione altoatesino. 

