Sinner-Djokovic oggi agli Australian Open 2026, la semifinale in diretta

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano sulla Rod Laver Arena del Melbourne Park, in palio c’è la finale agli Australian Open 2026. L’azzurro, n°2 del mondo, e il serbo, n°4, si incontrano per l’undicesima volta e il 24enne guida il bilancio con sei vittorie (cinque consecutive) e quattro sconfitte. Ad attendere in finale il vincitore della sfida c’è il leader della classifica Atp Carlos Alcaraz che ha sconfitto nell’altra semifinale, in cinque set, il tedesco Alexander Zverev dopo una maratona di quasi cinque ore e mezzo.

Sinner e Djokovic a caccia di record

L’ultimo trionfo di Jannik contro Novak è arrivato lo scorso anno in semifinale a Wimbledon, Slam inglese poi vinto dal campione altoatesino. Quest’ultimo, detentore del titolo australiano per due anni di fila, è a caccia della tripletta. Ma non sarà un’impresa facile con il fuoriclasse di Belgrado desideroso di arrivare in finale, siglare un nuovo record e vincere il suo 25° Slam in carriera a 38 anni.

Dove vedere la semifinale in tv

Il match fra Sinner e Djokovic viene trasmesso in chiaro su Nove, in diretta da Melbourne Park. Come la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, anche l’incontro tra l’azzurro e il serbo si può seguire su HBO Max, Discovery+ e su Eurosport 1, disponibile anche su Dazn, TimVision e Prime Video. Le semifinali sono anticipate da Courtside: il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport – Jim Courier, John McEnroe, Mats Wilander campioni Slam e autorevoli opinionisti – e commentato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.