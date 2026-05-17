Internazionali Roma 2026, Sinner principe del Foro! Ruud battuto 6-4, 6-4- La diretta

Roma è di Jannik Sinner. L’azzurro si prende anche gli Internazionali d’Italia vincendo la battaglia finale contro Casper Ruud. 6-4, 6-4, questo il punteggio che permette all’altoatesino di centrare l’impresa riuscita, prima di lui, solo ad Adriano Panatta ormai 50 anni fa. Il principe del Foro Italico è dunque la stella del tennis italiano che sta facendo innamorare un pubblico di casa sempre più entusiasta.
La partita contro Ruud, iniziata in salita, si è risolta in un’ora e 45 minuti di gioco. Per Sinner è il decimo Masters in carriera: l’azzurro completa la serie di tutti i nove ‘1000’ del circuito, come riuscito soltanto a Novak Djokovic, diventando però rispetto al serbo il più giovane a completare l’impresa, a 24 anni e 8 mesi. Con questa vittoria, inoltre, sono 34 i match di fila vinti con solo tre set persi.
Sinner: “Mesi incredibili, c’era tanta tensione”
“È incredibile. Sono passati 50 anni dall’ultima vittoria italiana. È incredibile, sono molto contento che uno di noi italiani abbia sfruttato questo momento per il movimento del nostro tennis. C’era tanta tensione“, ha dichiarato Jannik Sinner dopo aver conquistato il titolo Masters 1000 a Roma.
“Sia io sia Ruud non abbiamo giocato un tennis perfetto. Questi sono stati due mesi e mezzo incredibili, ho cercato di giocare meglio che potevo perché non tutti i giorni sono semplici ma sono contento. Fisicamente è stata dura, grazie al mio team che sono con me dall’inizio dell’anno”, ha aggiunto.
La politica in tribuna per la finale e i complimenti di Meloni
Alla finale ha assistito anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che l’anno scorso aveva preso posto in tribuna per la finale del torneo femminile, vinto da Jasmine Paolini. Oltre al Capo dello Stato, sugli spalti anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Andrea Abodi, Elvira Calderone, Francesco Lollobrigida e Carlo Nordio, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Consulta Giovanni Amoroso e il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Una giornata doppiamente memorabile perché anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori scrivono una pagina di storia del tennis italiano: con la vittoria nel doppio maschile, sono i primi azzurri di sempre a vincere sulla terra rossa di Roma.
Leggendario! pic.twitter.com/jjHzS1SpMa— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 17, 2026
“Leggendario!“, si è espressa semplicemente la premier Giorgia Meloni, che non era a Roma a causa della trasferta a Modena dopo l’incidente in cui sono rimaste gravemente ferite 7 persone.
Alla presidente del Consiglio ha fatto eco il vicepremier Matteo Salvini: “Jannik Sinner orgoglio azzurro“, ha scritto su X dopo essersi goduto la partita al Foro Italico.
Jannik Sinner orgoglio azzurro 🇮🇹 pic.twitter.com/NdYSjc2Aqg— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 17, 2026
Panatta: “Speciale vedere Sinner vincere al Foro”
“Vedere Jannik vincere sul Centrale del Foro Italico è qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel ’76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere“, ha detto Adriano Panatta commentando la vittoria di Jannik Sinner.
“Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l’è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni”.
“Un onore essere qui sul palco sono sempre molto emozionato quando c’è il signor Mattarella. Non riesco sempre a mettermi in posizioni piacevoli”. Così Jannik Sinner, profondamente emozionato ed imbarazzato sul palco della premiazione dopo aver ricevuto dal Capo dello Stato, la coppa del vincitore del singolare maschile. Sinner si è poi rivolto ad Adriano Panatta. “Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto importante come questo a casa. Oggi il doppio ha vinto per la prima volta. L’anno scorso Jasmine Paolini ha vinto il doppio e il singolare, stiamo continuando a dare il meglio qui. E’ stato un piacere. Sono state due settimane veramente lunghe con tanta tensione e tanti momenti belli”, ha aggiunto.
“La sola cosa da fare e dire bravo a Jannik per il suo primo titolo qui”. Così Casper Ruud, sul palco della premiazione dopo la finale persa contro Sinner agli Internazionali d’Italia. Poi una battuta ‘calcistica’: “Congratulazioni alla federazione tennis italiana non solo per i risultati di Jannik. Nel calcio la storia è un po’ differente”, ha detto, facendo riferimento alla nazionale norvegese che ha eliminato l’Italia dai prossimi Mondiali.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato la coppa del vincitore del singolare maschile nelle mani di Jannik Sinner dopo aver battuto in finale il norvegese Casper Ruud. E’ seguito poi un abbraccio tra l’azzurro e Adriano Panatta, ultimo azzurri a vincere qui 50 anni fa.
“Jannik Sinner fa di nuovo la storia. 50 anni dopo, un italiano torna a vincere gli Internazionali d’Italia. Con la sua vittoria a Roma , diventa il più giovane di sempre a vincere tutti i Masters 1000. Grazie per queste incredibili emozioni, campione!”. Lo scrive sui social il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
“Sinner Caput mundi”. Lo scrive sui social il leader del M5S, Giuseppe Conte.
“Sinner Re di Roma. Anche di Roma! Che spettacolo”. Lo scrive sui social Matteo Renzi, leader di Italia Viva.
Jannik Sinner non si smentisce. Con un 40-0 senza storie, il numero 1 al mondo conquista per la prima volta in carriera gli Internazionali d’Italia, l’ultimo Masters 1000 che mancava alla sua carriera. 6-4, questo il punteggio del secondo set.
Un nono game velocissimo, quello conquistato da Casper Ruud: in tre minuti appena si porta sul 40-15 e si avvicina di nuovo a Sinner, che ora proverà a servire per il set e per il match.
Sinner la spunta annullando una palla break a Ruud sul 40-40, poi l’azzurro centra due ottimi colpi consecutivi e mette in cascina anche questo ottavo game.
Ruud assottiglia di nuovo lo svantaggio, imponendosi per 40-30 nel settimo game di questo secondo set.
L’azzurro non molla e si aggiudica il sesto game del secondo set, mantenendo il servizio. 40-30 il punteggio di questa frazione di gioco.,
Casper Ruud non molla e mantiene il servizio, vincendo il quinto game del secondo set per 40-30 su Sinner.
Il numero 1 al mondo non sbaglia al servizio: impone un 40-14 e torna in vantaggio di due game.
Il norvegese conquista il terzo game annullando una palla break a Sinner. Il parziale va avanti fino ai vantaggi e la spunta Ruud, che accorcia le distanze.
Un Sinner con tutt’altra marcia rispetto all’inizio del primo set ora martella su Ruud, infliggendogli un 40-15. Siamo sul 2-0.
Jannik Sinner centra subito il terzo break del match nel primo game del secondo set. 40-30 il punteggio del parziale, durato appena nove minuti.
L’avvio difficoltoso della partita non impedisce a Jannik Sinner si vincere in rimonta questo primo set, che finisce 6-4 per lui.
Per la prima volta dall’inizio del match, Sinner passa in vantaggio. In questo nono game l’azzurro si fa annullare una palla break, ma non si lascia scappare la seconda opportunità. Ora proverà a servire per il set.
Partita decisamente equilibrata, quella sul campo centrale del Foro Italico. Sinner mantiene il servizio chiudendo l’ottavo game sul 40-30 e ritrovando la parità.
Lungo scambio in questo settimo game, che si trascina fino ai vantaggi. Sinner cerca di strappare il break, ma cede all’avversario, evidentemente meno stanco del numero 1 al mondo.
L’azzurro risponde al vantaggio di Ruud costringendolo a un 40-15 netto. Si torna in parità, 3-3-
Il norvegese mantiene un ottimo ritmo e si aggiudica il quinto game con il punteggio di 40-30, mantenendo il servizio.
Dopo un avvio stentato, Sinner agguanta il pareggio: chiude il quarto game 40-15 e si porta sul 2-2.
Jannik Sinner rialza la testa e impone un 40-15 all’avversario, mettendo a segno un controbreak con cui accorcia le distanze dal Ruud.
Jannik Sinner cede il servizio e va sotto 0-2 contro Ruud, che centra il primo break del match.i
Il norvegese mette a segno un 40-0 in avvio di match e mantiene il servizio.m
Il primo al servizio sarà Casper Ruud. Inizia il match!
I due finalisti fanno il loro ingresso in campo. Qualche minuto di riscaldamento e poi la partita inizierà a tutti gli effetti.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Foro Italico per assistere alla finale degli Internazionali di tennis di Roma tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Il Capo dello Stato, prima di sedersi tra il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, e il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma è stato accolto dalla standing ovation dei presenti e dall’esecuzione dell’inno d’Italia.re
Sono quattro i faccia a faccia tra i due finalisti di oggi. Al momento il bilancio è tutto a favore di Jannik Sinner, che si è imposto tutte le volte sull’avversario norvegese. L’ultimo incontro risale proprio agli Internazionali d’Italia dello scorso anno, quando ai quarti di finale l’attuale numero 1 al mondo vinse con un nettissimo 6-0, 6-1.