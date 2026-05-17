Internazionali Roma 2026, Sinner principe del Foro! Ruud battuto 6-4, 6-4- La diretta

Roma è di Jannik Sinner. L’azzurro si prende anche gli Internazionali d’Italia vincendo la battaglia finale contro Casper Ruud. 6-4, 6-4, questo il punteggio che permette all’altoatesino di centrare l’impresa riuscita, prima di lui, solo ad Adriano Panatta ormai 50 anni fa. Il principe del Foro Italico è dunque la stella del tennis italiano che sta facendo innamorare un pubblico di casa sempre più entusiasta.

La partita contro Ruud, iniziata in salita, si è risolta in un’ora e 45 minuti di gioco. Per Sinner è il decimo Masters in carriera: l’azzurro completa la serie di tutti i nove ‘1000’ del circuito, come riuscito soltanto a Novak Djokovic, diventando però rispetto al serbo il più giovane a completare l’impresa, a 24 anni e 8 mesi. Con questa vittoria, inoltre, sono 34 i match di fila vinti con solo tre set persi.

Sinner: “Mesi incredibili, c’era tanta tensione”

“È incredibile. Sono passati 50 anni dall’ultima vittoria italiana. È incredibile, sono molto contento che uno di noi italiani abbia sfruttato questo momento per il movimento del nostro tennis. C’era tanta tensione“, ha dichiarato Jannik Sinner dopo aver conquistato il titolo Masters 1000 a Roma.

“Sia io sia Ruud non abbiamo giocato un tennis perfetto. Questi sono stati due mesi e mezzo incredibili, ho cercato di giocare meglio che potevo perché non tutti i giorni sono semplici ma sono contento. Fisicamente è stata dura, grazie al mio team che sono con me dall’inizio dell’anno”, ha aggiunto.

La politica in tribuna per la finale e i complimenti di Meloni

Sergio Mattarella, al centro, attorniato da tantissimi membri della maggioranza di governo. Con lui, tra gli altri, anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Alla finale ha assistito anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che l’anno scorso aveva preso posto in tribuna per la finale del torneo femminile, vinto da Jasmine Paolini. Oltre al Capo dello Stato, sugli spalti anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Andrea Abodi, Elvira Calderone, Francesco Lollobrigida e Carlo Nordio, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Consulta Giovanni Amoroso e il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Una giornata doppiamente memorabile perché anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori scrivono una pagina di storia del tennis italiano: con la vittoria nel doppio maschile, sono i primi azzurri di sempre a vincere sulla terra rossa di Roma.

“Leggendario!“, si è espressa semplicemente la premier Giorgia Meloni, che non era a Roma a causa della trasferta a Modena dopo l’incidente in cui sono rimaste gravemente ferite 7 persone.

Alla presidente del Consiglio ha fatto eco il vicepremier Matteo Salvini: “Jannik Sinner orgoglio azzurro“, ha scritto su X dopo essersi goduto la partita al Foro Italico.

Jannik Sinner orgoglio azzurro 🇮🇹 pic.twitter.com/NdYSjc2Aqg — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 17, 2026

Panatta: “Speciale vedere Sinner vincere al Foro”

“Vedere Jannik vincere sul Centrale del Foro Italico è qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel ’76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere“, ha detto Adriano Panatta commentando la vittoria di Jannik Sinner.

“Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l’è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni”.