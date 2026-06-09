Irlanda del Nord, autobus in fiamme a Belfast durante le proteste anti-migranti

A Belfast diversi incendi hanno illuminato la notte di protesta seguita all’accoltellamento di un uomo avvenuto lunedì sera. Le immagini mostrano un autobus avvolto dalle fiamme e l’intervento della polizia per disperdere i manifestanti in varie zone della capitale nordirlandese. Le proteste sono scoppiate dopo l’arresto di un richiedente asilo sudanese, accusato di aver ferito gravemente un uomo sulla quarantina in un attacco con coltello. Il sospettato, un trentenne, è stato incriminato per tentato omicidio, possesso di arma bianca in luogo pubblico e minacce di morte.

Nelle ore precedenti agli scontri, i leader politici dell’Irlanda del Nord e i vertici della polizia avevano invitato la popolazione a non alimentare odio e tensioni contro specifiche comunità, dopo l’annuncio di manifestazioni legate all’episodio. Le riprese mostrano agenti schierati nelle strade mentre proseguono le operazioni per riportare la calma.