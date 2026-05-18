Sinner primo nel ranking: la classifica Atp, gli italiani e tutti i record dell’azzurro

La vittoria agli Internazionali di Roma 2026 permette a Jannik Sinner di incrementare il vantaggio nella classifica Atp sul rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Alcaraz, che non ha preso parte al torneo che lo scorso anno aveva vinto in finale proprio contro l’azzurro, ha infatti perso 1000 punti, mentre Sinner con la vittoria ne ha guadagnati 350. Ora tra i due c’è un divario di 2740 punti, destinato a incrementarsi ancora al Roland Garros, dove lo spagnolo sarà assente per infortunio, dopo aver vinto lo scorso anno. Ma sono tanti i numeri di Sinner che fanno impressione, in una carriera che già fa parte di diritto della storia del tennis.

Just a champ and his people 🏆🇮🇹#IBI26 pic.twitter.com/61HnVtsMWY — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 17, 2026

I record di Sinner

Con la vittoria di Roma, Jannik Sinner ha completato il Career Golden Masters, diventando il secondo tennista della storia dopo Novak Djokovic a conquistare tutti e nove i tornei Atp Masters 1000. Sinner ci è però riuscito a 24 anni, contro i 31 del campione serbo.

Gli atleti in attività più vicini alla vittoria di tutti e nove i titoli sono:

Carlos Alcaraz , a cui mancano tre titoli (Canada, Shanghai e Parigi);

, a cui mancano tre titoli (Canada, Shanghai e Parigi); Daniil Medvedev , a cui mancano tre titoli (Indian Wells, Montecarlo e Madrid);

, a cui mancano tre titoli (Indian Wells, Montecarlo e Madrid); Alexander Zverev, a cui mancano quattro titoli (Indian Wells, Miami, Montecarlo e Shanghai).

Tra i campioni che si sono ritirati, perfino Roger Federer e Rafael Nadal non sono riusciti a compiere questa impresa.

Roger Federer ha raggiunto la finale in tutti e nove i tornei, ma non ha mai vinto a Montecarlo e Roma;

ha raggiunto la finale in tutti e nove i tornei, ma non ha mai vinto a Montecarlo e Roma; Rafael Nadal ha raggiunto anche lui la finale in tutti e nove i tornei, ma non ha mai vinto a Miami, Parigi e Shanghai.

ha raggiunto anche lui la finale in tutti e nove i tornei, ma non ha mai vinto a Miami, Parigi e Shanghai. Andy Murray non è mai arrivato in finale a Montecarlo.

Il tennista più giovane ad aver raggiunto tutte le finali in ognuno dei nove Master 1000 è stato Sinner.

Inoltre, l’altoatesino ha raggiunto il record di 34 partite consecutive vinte nei Masters 1000 (perdendo soltanto tre set in totale, dato impressionante), superando proprio a Roma il precedente record, che apparteneva sempre a Djokovic, di 31.

Nel confronto con il diretto rivale Alcaraz, ora Sinner conduce per 16 titoli Atp contro 15:

Sinner : 4 Slam; 2 Atp Finals; 10 Master 1000

: 4 Slam; 2 Atp Finals; 10 Master 1000 Alcaraz: 7 Slam; 0 Atp Finals; 8 Masters 1000

La nuova classifica Atp: Sinner e gli altri italiani

Con la conquista della finale, il norvegese Casper Ruud guadagna ben otto posizioni. Bene anche Darderi, che ne guadagna quattro raggiungendo il suo best ranking, al numero 16. Esce dalla top ten invece Lorenzo Musetti, eliminato ai sedicesimi a Roma.

Ecco la nuova classifica Atp dopo gli Internazionali d’Italia: