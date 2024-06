Il campione altoatesino accolto con un'ovazione dai suoi concittadini

Grande festa a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, per il ritorno a casa di Jannik Sinner. Il tennista, appena salito sul trono di numero uno al mondo, è stato accolto dai suoi concittadini per una cerimonia con le istituzioni locali alla presenza del presidente altoatesino Arno Kompatscher. Poi un passaggio al circolo tennis del paese, per un incontro con i giovani tennisti della regione.

