Il nuovo numero uno del tennis mondiale è atteso in Comune per le 14, per una cerimonia con le istituzioni locali

Jannik Sinner è atterrato nel pomeriggio di ieri a Bolzano, in vista della festa che si terrà oggi pomeriggio nel suo paese d’origine, Sesto Pusteria. Il nuovo numero uno del tennis mondiale è atteso in Comune per le 14, per una cerimonia con le istituzioni locali, alla presenza del presidente altoatesino Arno Kompatscher. Subito dopo un passaggio al circolo tennis della cittadina per un incontro con i giovani atleti della regione che potranno chiedere foto e fare domande. Intorno alle 17 è previsto il ritorno a Montecarlo.

Sinner: “Mi fa piacere tornare dove sono cresciuto”

“Qui è dove sono cresciuto, dove ho iniziato a giocare. Mi fa molto piacere essere qui e vedere tanti ragazzi che hanno lo stesso mio sogno”. Si è presentato così Sinner nel centro sportivo di Sesto, in Val Pusteria, dove è in corso la festa che il paese ha organizzato in suo onore. E’ stato accolto sul palco insieme ai trofei principali conquistati negli ultimi mesi: la Coppa Davis, l’Australian Open e la coppa assegnata al leader della classifica Atp.

Centro di Sesto Pusteria chiuso al traffico

Il comandante della stazione dei carabinieri di San Candido Simone Carlini e il sindaco di Sesto Pusteria Thomas Summerer hanno discusso gli ultimi dettagli organizzativi relativi ai festeggiamenti. Gli inviti sono pochi e limitati a stampa e istituzioni, ma è atteso un gran numero di tifosi in strada per l’idolo locale. “In tale circostanza, l’arma sarà particolarmente impegnata, anche con il supporto delle altre forze dell’ordine, nella gestione relativa agli aspetti della sicurezza connessi al regolare svolgimento dell’evento nonché degli accessi al piccolo comune pusterese e del relativo traffico veicolare, che rimarrà attivo solamente all’esterno del centro urbano”, fa sapere l’arma in una nota. Le questioni e le criticità riguarderanno principalmente il grande flusso di “fan” e ammiratori che verosimilmente si riverserà per le vie del piccolo centro cittadino. “I carabinieri hanno garantito una cornice di supporto e sicurezza, mettendo a disposizione un adeguato numero di mezzi e militari sul territorio, durante tutto l’evento, al fine di prestare come sempre il massimo supporto alla cittadinanza ed alle amministrazioni locali. Il sindaco, anche in questa occasione, ha rinnovato la propria gratitudine per la consueta e puntuale collaborazione e la fattiva presenza dell’arma sul territorio”.

