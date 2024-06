L'altoatesino è il primo italiano nella storia del tennis maschile a conquistare il titolo

È ufficiale: Jannik Sinner sale finalmente in vetta anche al ranking Atp, è il primo italiano nella storia del tennis maschile a conquistare il titolo. Dopo la race to Turin, la classifica che tiene in considerazione i soli risultati stagionali, Jannik Sinner raggiunge il primo posto nella graduatoria basata sui risultati delle ultime 52 settimane. L’azzurro è il 29° numero 1 del mondo da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto nel 1973. Sinner ha iniziato il 2024 da numero 4. Ha trionfato all’Australian Open, primo italiano nell’albo d’oro del torneo e primo azzurro a vincere uno Slam in singolare maschile dal 1976, e al Masters 1000 di Miami. In questa categoria di tornei vanta anche due semifinali a Indian Wells e Monte-Carlo. Se si guardano alle ultime 52 settimane, il periodo a cui fanno riferimento i piazzamenti validi per la classifica, conta anche la storica finale alle Nitto Atp Finals, la prima per un italiano nella storia del torneo; il suo primo Masters 1000 vinto lo scorso agosto a Toronto; i titoli negli Atp 500 di Pechino, Vienna (2023) e Rotterdam (2024)

C’è tanta Italia che festeggia, oltre a Sinner, questa settimana

Sinner è il secondo giocatore nato negli anni 2000 ad aver raggiunto la vetta della classifica Doo Carlos Alcaraz, che ha battuto Sinner in semifinale al Roland Garros. In finale ha sconfitto Alexander Zverev in cinque set ed è diventato il più giovane giocatore con almeno tre Slam all’attivo su tre superfici diverse. Scivola dunque al terzo posto Novak Djokovic, che ha raggiunto le 429 settimane in carriera da numero 1 del mondo. C’è tanta Italia che festeggia, oltre a Sinner, questa settimana. Tra i primi 20 azzurri nella classifica Atp di questa settimana, in cinque hanno ottenuto il nuovo best ranking. Si tratta, in ordine di classifica, di Matteo Arnaldi (34, +1) battuto da Stefanos Tsitsipas nel suo secondo ottavo di finale Slam in carriera; Flavio Cobolli (50, +3) che entra per la prima volta in Top 50; Stefano Napolitano (122, +3) nonostante l’eliminazione al secondo turno alle qualificazioni del Roland Garros; Matteo Gigante (131, +7) battuto al terzo turno di qualificazione al Roland Garros; e Enrico Della Valle, entrato per la prima volta in Top 250 (249, +5).

Questa la top ten del ranking Atp.

1 Jannik Sinner (Ita) 9.525;

2. Carlos Alcaraz (Esp) 8.580;

3. Novak Djokovic (Srn) 8.360;

4. Alexander Zverev (Ger) 6.885;

5. Daniil Medvedev (Rus) 6.485;

6. Andrey Rublev (Rus) 4.710;

7. Casper Ruud (Nor) 4.025;

8. Hubert Hurkacz (Pol) 3.995;

9. Alex de Minaur (Aus) 3.845;

10. Grigor Dimitrov (Bul) 3.775.

