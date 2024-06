Battuta in tre set la coppia numero due del seeding composta da Rohan Bopanna e Matthew Eden

Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono la finale del Roland Garros nel doppio maschile. La coppia azzurra ha battuto in semifinale la coppia numero due del seeding composta da Rohan Bopanna e Matthew Eden in tre set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-2 in un’ora e 55 minuti di gioco. Per Bolelli e Vavassori si tratta della seconda finale Slam consecutiva dopo quella degli Australian Open.

