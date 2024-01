La coppia formata da Rohan Bopanna e Matthew Ebden ha vinto con il punteggio di 7-6(0) 7-5

Niente impresa per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sconfitti in finale agli Australian Open da Rohan Bopanna e Matthew Ebden per 7-6(0) 7-5. La coppia azzurra si è arresa in un’ora e 40 minuti di gioco.

Per il tennista indiano 43enne, Bopanna, si tratta del primo trionfo Slam in carriera.

