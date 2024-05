Il tennista italiano, attuale numero 2 al mondo, accorcia su Djokovic. Il sorpasso è possibile a Parigi

Gli Internazionali Bnl d’Italia non portano grandi cambiamenti ai vertici della classifica. Novak Djokovic guida davanti a Jannik Sinner che però, in prospettiva, partirà per il Roland Garros con un vantaggio virtuale di 865 punti: il serbo infatti ne ha guadagnato 2000 con il titolo vinto l’anno scorso a Parigi, Jannik appena 45. Dunque, nonostante la decisione di Djokovic di giocare l’Atp 250 di Ginevra di questa settimana grazie a una wild card, Sinner mantiene non poche possibilità di diventare il primo italiano numero 1 del mondo dopo il Roland Garros, anche se non dovrebbe scendere in campo a Parigi.

Le due rivelazioni degli Internazionali d’Italia, il finalista Nicolas Jarry (16, +8) e Alejandro Tabilo (25, +7) che ha eliminato Djokovic e si è spinto fino alla semifinale, festeggiano entrambi il best ranking: per la prima volta il Cile esprime due giocatori in Top 30 dal 2005. Festeggiano il best ranking Luciano Darderi, Flavio Cobolli e Luca Nardi.

Darderi, che ha raggiunto il terzo turno agli Internazionali Bnl d’Italia e la semifinale al Piemonte Open Intesa Sanpaolo, il Challenger 175 di Torino, è entrato per la prima volta in Top 50 (47, +7). Cobolli si è invece fermato al secondo turno a Roma, ma ha comunque guadagnato una posizione (56). Nardi, invece, ne risale 11 ed entra in Top 70 (proprio al n.70, +11).

L’altro uomo in copertina è Francesco Passaro, che ha guadagnato 107 posizioni grazie al terzo turno agli Internazionali Bnl d’Italia, il primo in un Masters 1000, e al titolo vinto al Challenger di Torino. Questa la top ten del ranking Atp. 1 (=0) Novak Djokovic 9.860 punti, 2 (=0) Jannik Sinner 8.770, 3 (=0) Carlos Alcaraz 7.300, 4 (+1) Alexander Zverev 6.345, 5 (-1) Daniil Medvedev 6.295, 6 (=0) Andrey Rublev 4.700, 7 (=0) Casper Ruud 4.185, 8 (+1) Hubert Hurkacz 3.885, 9 (-1) Stefanos Tsitsipas 3.700, 10 (=0) Grigor Dimitrov 3.615.

