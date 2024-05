Il tedesco si è imposto per 6-4 7-5 sul cileno

Alexander Zverev ha vinto gli Internazionali d’Italia, torneo Masters 1000 che si è concluso sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il tennista tedesco ha battuto il cileno Nicolas Jarry, numero 24 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 43′ di gioco.

