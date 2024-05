Rientrato a Monte-Carlo dopo le cure all'anca. L'obiettivo è essere presente al Roland Garros

Jannik Sinner continua il percorso di recupero dall’infortunio all’anca e torna in campo. Il numero 2 al mondo, dopo essere stato alcuni giorni a Torino, ha postato sul suo profilo Instagram due foto in allenamento su un campo in terra rossa a Monte-Carlo. L’obiettivo è essere presente al Roland Garros.

