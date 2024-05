Il campione spagnolo ha ricordato la sua emozione più grande a Roma: "Le prime due finali, con Coric e Federer"

È saltata, causa pioggia battente, l’esibizione di Rafa Nadal in Piazza del Popolo, a Roma, in occasione degli Internazionali BNL d’Italia. Tanta la gente che era accorsa sia in piazza sia sulla terrazza del Pincio, in villa Borghese, che affaccia proprio sul campo allestito sotto il celebre obelisco. Il campione spagnolo ha voluto comunque rendere omaggio ai tanti presenti, con i tifosi che hanno potuto salutare il loro beniamino e chiedergli autografi e foto. Al microfono, Nadal ha ricordato la sua emozione più grande a Roma: “Per me credo che sia la prima volta, nel 2005, tanto tempo fa, quando la finale era ancora al meglio dei cinque set. Le finali del 2005 e del 2006, con Coria e con Roger – Federer, ndr – sono state le più emozionanti”.

