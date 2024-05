I suoi fedelissimi 'Carota Boys' l'hanno raggiunto al Foro Italico per una sessione di autografi

Nonostante l’infortunio che gli impedirà di partecipare agli Internazionali d’Italia, i fan del Foro Italico sono in delirio per Jannik Sinner. Quando il campione ha raggiunto la sede del torneo per una sessione di autografi, è stato raggiunto dai fedelissimi suoi ’Carota Boys’. “Ecco cosa succede quando passa Jannik” hanno scritto su Instagram i tifosi sfegatati dell’azzurro, commentando l’accoglienza di Roma.

