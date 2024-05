Lo ha annunciato lui stesso su X: "Lavorerò per essere pronto per il Roland Garros"

Jannik Sinner si ritira dagli Internazionali d’Italia di Roma a causa del problema all’anca che lo aveva già portato ad abbandonare il Masters 1000 di Madrid. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista azzurro, numero 2 al mondo nel ranking Atp, con un post sul suo profilo X. “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per il Roland Garros“, ha scritto Sinner. Il torneo prenderà il via al Foro Italico il prossimo 6 maggio.

Binaghi: “Dispiacere per Sinner ma Internazionali saranno successo”

“C’è dispiacere ma comprensione, nello sport può succedere. Speriamo di averlo il prossimo anno”. Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi, a margine dell’assemblea statutaria svoltasi oggi a Roma, a proposito del forfait di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia a causa del problema all’anca che lo ha già limitato al Masters 1000 di Madrid. “Siamo convinti che questa edizione degli Internazionali sarà comunque bella e di grande successo”, ha aggiunto.

