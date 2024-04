L'azzurro, testa di serie n. 1 del torneo, potrebbe debuttare contro l'altro italiano Sonego

Strada tracciata per Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid, dal 24 aprile al 5 maggio. L’azzurro, testa di serie n. 1 del torneo, potrebbe debuttare con il derby contro Sonego (che affronterà un qualificato). In semifinale il possibile incrocio con Medvedev, l’eventuale confronto con Alcaraz solo in finale.

Prima volta da testa di serie n. 1 in un Masters 1000 per Jannik Sinner. L’azzurro guida il tabellone di Madrid dove tornerà in campo dopo la semifinale di Monte-Carlo. Jannik entra in scena al secondo turno essendo testa di serie n. 1

