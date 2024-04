La star intervistata da Fabio Fazio sul Nove

La star internazionale Zendaya, una delle attrici più iconiche del panorama mondiale contemporaneo, ospite in esclusiva a ‘Che tempo che fa‘ di Fabio Fazio insieme a Josh O’Connor e Mike Faist, domenica sera sul Nove, e in streaming su discovery+, in occasione dell’uscita del nuovo, attesissimo film di Luca Guadagnino, ‘Challengers‘, che li vede protagonisti. L’attrice statunitense ha anche risposto a una domanda su Jannik Sinner, che ha visto in campo a Montecarlo: “È stato bellissimo vederlo dal vivo“.

