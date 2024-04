Il numero 2 del ranking Atp sfida il danese per un posto nella semifinale del Masters 1000

Dopo aver superato l’esame Jan-Lennard Struff, battuto in due set (6-4, 6-2 in un’ora e 17 minuti), Jannik Sinner affronta il danese Holger Rune. Il suo avversario dei quarti di finale ha battagliato tre ore e mezza per avere la meglio su Grigor Dimitrov (7-6, 3-6, 7-6). In palio la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo.

Sinner perde il secondo set

Sinner vince il 1° set! 6-4 a Rune

Jannik Sinner chiude i conti dopo 42′ di gioco al 1° set point: parziale in cui l’azzurro è sembrato molto più concreto e centrato del rivale.

Rune litiga con arbitro in match contro Sinner

Il solito provocatore Holger Rune. Durante il match in corso contro l’azzurro Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo, il tennista danese è stato protagonista di un litigio prima con il giudice di sedia e poi con il giudice arbitro per un warning ricevuto dopo aver violato il tempo per servire e aver discusso con il pubblico. Rune, non nuovo a scenate del genere, dopo aver discusso con l’arbitro di sedia si è andato a sedere aspettando l’arrivo del giudice arbitro che alla fine lo ha fatto calmare e tornare a giocare confermando però il warning. Intanto sulle tribune piene di tifosi italiani è scattata la protesta nei confronti del danese, che con un gesto offensivo ha ‘zittito’ il pubblico.

