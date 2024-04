L'azzurro numero 2 al mondo affronterà il vincente tra Dimitrov e Rune

Jannik Sinner avanza ai quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro numero 2 del mondo ha passato il turno dopo aver battuto in due set per 6-4, 6-2 il tedesco Jan-Lennard Struff al termine di un incontro durato poco più di un’ora e un quarto. Match mai in discussione. Primo set più equilibrato con un break di Sinner e un controbreak di Struff. La svolta è arrivata dopo il 4-3 con Struff che ha commesso troppi errori. Nel secondo set, al terzo game, è arrivato il break di Sinner che ha poi chiuso sul 6-2. Nel prossimo turno Sinner affronterà il vincente della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il danese Holger Rune, rispettivamente numero 9 e numero 7 del ranking.

Djokovic elimina Musetti

Finisce invece la corsa di Lorenzo Musetti, eliminato dal numero uno mondiale Novak Djokovic. Il serbo si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 58 minuti. “La prossima volta, più avanti nel torneo” ha detto Nole a Musetti al termine del match. Djokovic affronterà l’australiano Alex De Minaur, numero 11 del ranking.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata