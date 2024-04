Il suo 'valore commerciale' cresce di pari passo alla sua inarrestabile scalata al ranking mondiale

Jannik Sinner fa sognare l’Italia e il suo ‘valore commerciale’ cresce di pari passo alla sua inarrestabile scalata al ranking mondiale. Con il trionfo all’Atp Masters 1000 di Miami l’azzurro ha scritto un’altra pagina di storia salendo al numero due del mondo, impresa mai riuscita a nessun italiano prima di lui.

Ora Jannik mette nel mirino anche la prima posizione della classifica Atp occupata dal serbo Novak Djokovic e già si ipotizza il sorpasso in occasione del Roland Garros, secondo torneo stagionale dello Slam in programma a fine maggio. Prima di Parigi, però, c’è l’attesissimo appuntamento di Roma. Sinner ha un conto in sospeso con il Masters 1000 capitolino, dove l’anno scorso non è andato oltre gli ottavi di finale. Quest’anno, visti gli ultimi risultati, sarà lui l’uomo da battere.

Logico, quindi, che a schizzare alle stelle non sia solo l’attenzione mediatica su di lui. I numeri sono eloquenti anche nell’ottica dei diritti televisivi. Sinner è già una ‘miniera d’oro’ per Sky, che ha acquistato il pacchetto ‘all inclusive’ (oltre 80 tornei tra Atp e Wta, comprese Atp e Wta Finals) per 7 milioni di euro l’anno. Una cifra sborsata lo scorso novembre prima delle Atp Finals, quindi con Sinner già in rampa di lancio ma non ancora ai vertici del tennis mondiale. Da allora, la carriera del fenomeno 22enne è letteralmente esplosa grazie a una serie di incredibili exploit: finale alle Atp Finals, primo titolo in carriera in uno slam all’Australian Open, titolo a Rotterdam, semifinale a Indian Wells e trionfo a Miami, con la ciliegina sulla torta della storica vittoria dell’Italia in Coppa Davis. Risultati che, ovviamente, fanno lievitare anche il valore dei diritti tv ben al di sopra della somma investita.

Il primo affare, Sky lo ha fatto con gli Internazionali d’Italia. A differenza dell’anno scorso, quando era Atp Media a vendere la finestra in chiaro del Masters 1000 romano, quest’anno è stata proprio Sky ad acquistare tutto il pacchetto e a rivenderlo alla Rai per una cifra stanziata in circa un milione di euro. Oltre a essere un campione ormai senza limiti, è chiaro che Sinner rappresenta già una ‘macchina da soldi’ per il torneo di Roma, sia in termini di nuovi abbonati sia in termini di ricavi pubblicitari, considerate anche le ottime possibilità dell’azzurro di arrivare fino in fondo. Di certo, il Masters 1000 di Roma in programma a inizio maggio sta già facendo registrare incassi record: la finale maschile è sold out e restano solo poche decine di abbonamenti ancora invenduti per il torneo.

Le grandi manovre sono già iniziate anche in casa Rai. Non appena a Viale Mazzini è scattato il semaforo verde sui diritti degli Internazionali di Roma la flotta di RaiPubblicità si è subito messa in navigazione alla ricerca di sponsor. I primi a essere interessati agli spazi pubblicitari Rai (durante gli incontri, sono fissati per il cambio campo e per la fine del set) sono state le aziende che attualmente hanno Sinner come testimonial. Ma non sono le sole. Si prevedono entrate intorno ai 5-6 milioni di euro. Va ricordato che nel pacchetto tennis della Rai c’è anche la Davis, ma questo non dovrebbe frenare gli investitori. Del resto, l’Italia del tennis può sognare anche lì in grande. Grazie soprattutto a Sinner.

