L'azzurro si è sbarazzato di Dimitrov in finale in due set con i parziali di 6-3, 6-1

Uno straordinario Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP Masters 1000 di Miami dopo aver battuto facilmente in due set e solo un’ora e 14 minuti di gioco il bulgaro Grigor Dimitrov. 6-3, 6-1 i parziali in favore del tennista azzurro, che con la vittoria raggiunge la posizione numero 2 nel ranking ATP scavalcando Carlos Alcaraz. Sinner è il primo italiano nella storia a raggiungere la Top 2 nella classifica mondiale. Per lui è la seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo Toronto nel 2023.

