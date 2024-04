Battuto il due veloci set il neo kazako Alexander Shevchenko

(LaPresse) Dopo Flavio Cobolli, anche Matteo Berrettini approda al secondo turno nel ‘Grand Prix Hassan II’ (ATP 250 – montepremi 579.320 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco. Il 27enne Berrettini, n.135 ATP, in tabellone con il ranking protetto, ha battuto agevolmente al primo turno il neo kazako Alexander Shevchenko, n.56 del ranking e 6 del seeding, in due set con il punteggio di 6-2, 6-1 in 1 ora e 15 minuti di gioco. Nel secondo turno l’azzurro affronterà lo spagnolo Jaume Munar, numero 73 Atp. “Sono contento di essere tornato dopo tanto tempo, mi mancava il tennis. Ma mi sono divertito giocando, ho bisogno di giocare e per me questo è stato un match positivo. Sono molto contento”, le prime parole di Berrettini subito dopo la vittoria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata