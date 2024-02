L'azzurro in conferenza stampa: "Mi sto concentrando come non mai"

Matteo Berrettini carico e pronto al rientro sui campi dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto a lungo lontano dal circuito. “Il mio rientro in campo sarà a breve, mi sto allenando molto bene e sto bene. Mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo. Mi sto concentrando forse come mai nella mia carriera per tornare, divertirmi e far divertire quelli che mi seguono”, ha detto il campione azzurro in una conferenza stampa sulla piattaforma Zoom da Montecarlo, dove si sta allenando in vista del ritorno nel circuito. “Sono stati mesi complicati – ha aggiunto – in cui non sono riuscito a fare ciò che amo di più, giocare a tennis e competere. Non sono mai riuscito veramente a giocare. Sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato un po’ meno questa situazione. È stato un momento difficile che per fortuna sento di aver superato: mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di giocare tornei, di tornare nel tour e di sentirmi di nuovo giocatore. Sento una bella energia nell’aria”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata