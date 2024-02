L'Arabia Saudita prosegue la sua avanzata: il fondo è quello della corona saudita

L’Arabia Saudita prosegue la sua avanzata nel mondo del tennis. Il Public Investment Fund (Pif), il fondo sovrano della corona saudita, ha annunciato una partnership con Atp. La forma più evidente coinvolge la classifica Atp, ufficialmente denominata Pif Atp Rankings.

A fine stagione alle Nitto Atp Finals di Torino, dunque, da quest’anno sarà incoronato l’Year-End No. 1, presented by Pif. Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita conferma, nel comunicato diffuso sul loro sito ufficiale, la partnership anche con i tornei Atp di Indian Wells, Miami, Madrid e Pechino, con le Nitto Atp Finals di Torino e le Next Gen Atp Finals, che si svolgeranno a Gedda, proprio in Arabia, fino al 2027.

