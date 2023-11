L'azzurro ha perso in due set contro il numero 1 del mondo

Si ferma in finale il sogno di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. L’azzurro ha perso in due set contro il numero 1 del Mondo Novak Djokovic con un doppio 6-3 in un’ora e 43′ di gioco. Per il giocatore serbo si tratta del settimo trionfo al Masters, impresa mai riuscita a nessun tennista prima di lui.

