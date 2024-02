Il tennista romano annuncia anche il suo rientro in campo a breve: "Ho superato un momento difficile, sento bella energia"

“Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata”. Lo ha detto Matteo Berrettini in una conferenza stampa sulla piattaforma Zoom da Montecarlo, dove si sta allenando in vista del ritorno nel circuito. “Non è successo niente di particolare – ha aggiunto – Devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso“.

“Il mio rientro in campo sarà a breve, mi sto allenando molto bene e sto bene. Mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo. Mi sto concentrando forse come mai nella mia carriera per tornare, divertirmi e far divertire quelli che mi seguono” le parole del tennista romano. “Sono stati mesi complicati, in cui non sono riuscito a fare ciò che amo di più, giocare a tennis e competere. Non sono mai riuscito veramente a giocare. Sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato un po’ meno questa situazione. È stato un momento difficile che per fortuna sento di aver superato: mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di giocare tornei, di tornare nel tour e di sentirmi di nuovo giocatore. Sento una bella energia nell’aria”.

“Rientrerò a Phoenix, sogno di giocare di nuovo a Roma”

“Non giocherò Indian Welles, giocherò Phoenix e Miami, e poi tutta la stagione sulla terra. Questa è la mia idea” ha detto Matteo Berrettini in una conferenza stampa sulla piattaforma Zoom da Montecarlo, dove si sta allenando in vista del ritorno nel circuito. “Non sono una o due settimane in più a cambiare la mia programmazione, mi sto sentendo meglio ma voglio tornare una volta che sarò pronto – ha aggiunto – Intanto rincorro il sogno di giocare a Roma, sono due anni che manco, e poi non nascondo che alzare un trofeo importante è ancora il sogno della mia vita. So però che bisogna andare passo dopo passo, match dopo match”.

