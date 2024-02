L'azzurro è ora alla spalle solo di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz

Jannik Sinner è ufficialmente numero 3 del mondo. Il ranking Atp è stato aggiornato questa lunedì mattina, all’indomani del trionfo dell’azzurro nell’Atp 500 di Rotterdam. Sinner supera il Danil Medvedev di soli 5 punti. L’altoatesino ha infatti 8.270 punti contro gli 8.265 del russo. In testa al ranking c’è sempre il serbo Novak Djokovic a quota 9.855 punti davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz a 9.105.

Per bookie Sinner numero 1 ranking entro fine anno

Per i bookmaker, i traguardi raggiunti dal classe 2001 nei primi due mesi sono solo l’inizio: un 2024 terminato da numero uno del mondo è quotato a 2,50 su Snai. Ma non finisce qui, perché i quotisti vedono concretamente la possibilità di altri slam nell’anno in corso: la vittoria di un altro Major nel 2024 si gioca a 1,85 su Goldbet e Better, mentre una clamoroso tris vale 3,50 la posta.

Sinner: “Numero 1 Atp? È un sogno e ci stiamo lavorando”

“Quando diventerò il numero uno della classifica ATP? Il futuro non si può prevedere. Sicuramente è un sogno e stiamo lavorando per andarci il più vicino possibile“. Così il tennista numero 3 al mondo, Jannik Sinner, in un’intervista a Vanity Fair. “Io lavoro tantissimo per raggiungere i miei obiettivi e i miei sogni, perché non voglio avere rimpianti”, aggiunge.

