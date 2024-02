L'altoatesino, nuovo numero 3 al mondo, ha superato 7-5, 6-4 in finale l'australiano De Minaur

Jannik Sinner ha battuto Alex De Minaur e ha vinto l’Atp 500 di Rotterdam. Il nuovo numero 3 al mondo ha fatto sua la finale in due set (7-5 6-4). Il match è durato poco più di due ore. Primo set molto combattuto con Sinner che dopo aver brekkato De Minaur sul 3-2 ha subito il contro break dell’australiano sul 5-5. Nel secondo set Sinner prima ha salvato due palle break sul 2-2, poi ha brekkato l’australiano per il 4-3 e ha poi chiuso 6-4. Per Sinner è il secondo successo del 2024 dopo l’Australian Open.

