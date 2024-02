Il campione azzurro ha incontrato il capo dello Stato insieme ai compagni con cui ha vinto la Coppa Davis

Jannik Sinner ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale. Assieme a lui era presente anche la Nazionale di tennis con cui ha conqustato la Davis Cup. “Un grande onore, non solo per me ma per tutta la squadra. Il presidente ha usato tante parole molto belle e soprattutto molto semplici ed è quello che mi piace”, ha detto il vincitore degli Australian Open.

“Per me è stato un onore essere qua. Questi eventi sono per dire grazie non solo al presidente ma anche a chi ha seguito il tennis. Come ha detto il presidente siamo riusciti a superare molte difficoltà con tanta semplicità abbiamo dato il massimo e siamo felicissimi di aver ottenuto questa coppa. La sua conoscenza delle Coppe Davis passate? Incredibile, questo dimostra la sua voglia di imparare, le conosce sicuramente meglio lui di me. Anche io ho imparato molte cose oggi e posso dire che il presidente ha una semplicità e una umiltà molto belle”, ha aggiunto.

