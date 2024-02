Il capo dello Stato al vincitore degli Australian Open: "Ero sicuro che avrebbe vinto". E spunta anche un fan-contestatore: "Jannik riporta la residenza in Italia"

Jannik Sinner e la Nazionale italiana di tennis che ha vinto la Coppa Davis 2023 sono giunti al Quirinale per l’incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gli azzurri sono entrati da un ingresso laterale a bordo di un van nero e si sono diretti verso i giardini del Quirinale. Sul marciapiede di fronte a Piazza del Quirinale ci sono decine di tifosi ad attendere gli eroi di Malaga e il vincitore degli ultimi Australian Open.

Sinner regala racchetta a Mattarella

Incontrando il presidente della Repubblica, Jannik Sinner gli ha regalato una racchetta da parte della squadra. “Grazie, è una splendida racchetta, moderna… È un piacere accogliervi al Quirinale“, ha detto Mattarella.

Mattarella agli azzurri: “Straordinario spirito di squadra”

“È straordinario e ammirevole lo spirito di squadra che si è visto in quei giorni. Per la capacità preziosa di trasmettere serenità anche nei momenti difficili. Dal 26 novembre sono passati già dei mesi ma non si è attenuato l’entusiasmo dei cittadini, crescente. Anche io ho seguito le partite“, ha detto Mattarella rivolgendosi agli azzurri vincitori della Davis.

Mattarella a Sinner: “Ero certo che avrebbe vinto”

Il capo dello Stato si è poi rivolto a Sinner parlando del trionfo agli Australian Open. “Ho visto la partita in Australia, ma era domenica, ero impegnato e ho potuto guardare la Tv solo all’inizio del quarto set. Questo ha giovato al mio umore, ma subito ho avuto la certezza che avrebbe vinto, perché ho visto la serenità con la quale rispondeva”, ha detto.

Mattarella a Sinner: “Avanti senza pressioni”

“Molti si attenderanno che lei vinca ovunque, siamo certi che giocherà al meglio. Ma è giusto che non le si faccia nessuna pressione, come hanno fatto i suoi genitori, perché l’importante è l’impegno che ci si mette”, ha proseguito ancora il discorso di Mattarella a Sinner.

Il tifoso-contestatore: “Bravo ma riporta residenza in Italia”

Ma tra le decine di tifosi davanti al Quirinale c’è anche un fan-contestatore del campione altoatesino. Il manifestante esibisce infatti un cartello con su scritto “Bravo Jannick!!! Facciamo tutti il tifo per te. E che tu possa vincere ancora molti tornei. Ma per favore, paga le tasse in Italia!“. Il riferimento è alla polemica sulla residenza monegasca del vincitore degli Australian Open. Sul retro dello stesso cartello campeggia invece la scritta: “Bravo Sinner, sei stato grande! Tifiamo perché tu ne vinca altri 100! E se riporti anche la residenza fiscale in Italia ti vorremo tutti ancora più bene!“.

