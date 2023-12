Il serbo ha portato a casa 15.952.044 di dollari. Sono in 111 sopra 1 mln di dollari

Per il secondo anno di fila, Novak Djokovic e Iga Swiatek guidano le classifiche dei prize money stagionali dei circuiti Atp e Wta. Sono complessivamente 111 i tennisti che hanno superato la soglia non solo psicologica del milione di dollari di soli montepremi incassati in stagione, 69 uomini e 42 donne. Nel 2022 a questa soglia erano arrivati in 97, 58 nel circuito Atp e 39 nella Wta. Con tre titoli Slam e il settimo trionfo nelle Nitto ATP Finals, non stupisce che Novak Djokovic domini la lista dei più ricchi del 2023. Il serbo, primo giocatore a raggiungere le 400 settimane da numero 1 del mondo e a finire otto stagioni in vetta alla classifica, ha guadagnato 15.952.044 di dollari nel 2023 e portato così il totale in carriera a 180.643.353 di dollari. Carlos Alcaraz, campione a Wimbledon e numero 2 del mondo a fine stagione per il secondo anno consecutivo, è secondo anche nella classifica dei guadagni sportivi stagionali con 10.753.431 di dollari.

La graduatoria rispecchia la classifica ATP

La graduatoria di fatto rispecchia la classifica ATP con Daniil Medvedev terzo e Jannik Sinner, primo italiano in finale alle Nitto ATP Finals e primo a chiudere una stagione in Top 5 nell’era Open, quarto. In Top 10, sia nel ranking ATP sia nella graduatoria per guadagni, anche Holger Rune, unico volto nuovo nella Top 10 di fine stagione rispetto al 2022. Con la presenza sua e di Alcaraz, per la prima volta dal 2000 (Marat Safin e Lleyton Hewitt) due giocatori di vent’anni o meno hanno chiuso la stagione in Top 10 nel circuito ATP. L’ultimo dei 69 giocatori nel circuito ATP a superare il milione di dollari di guadagni stagionali è il tedesco Daniel Altmaier, che ha incassato 1.009.986 dollari. Il tedesco ha raggiunto in stagione il best ranking di numero 47 e centrato il suo primo quarto di finale in un Masters 1000, da lucky loser, a Madrid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata