Il torneo Aspria Charity Open, il cui ricavato andrà a Pane Quotidiano e L'Altra Napoli

“Quando Paolo (Maldini, ndr) chiama, ovviamente io arrivo, ci sono“. Così Boris Becker, ex tennista e oggi allenatore di Holger Rune, all’apertura del torneo di tennis dell’Aspria Charity Open, evento benefico organizzato a Milano dall’Aspria Hotel Club in cui gioca a tennis anche Maldini. Becker, fan di Maldini, ha continuato scherzando: “Ero in città, sapevo che il dress code era il blu. Questa cosa è importante per te quindi lo è anche per me”, ha aggiunto. Il ricavato delle iscrizioni e delle donazioni dell’evento, in cui giocano oggi anche Flavia Pennetta e Roberta Vinci, andrà a Pane Quotidiano e L’Altra Napoli. L’appuntamento di quest’anno vuole anche ricordare Mario Faraci, un pioniere del calcio a cinque a Milano e in Lombardia, venuto a mancare lo scorso anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata