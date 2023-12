L'ex campionessa azzurra a margine dell'Aspria Charity Open

Flavia Pennetta ha parlato del momento del tennis italiano ai microfoni di LaPresse. “È sicuramente un momento positivo per il tennis italiano, va benissimo quello maschile e quello femminile sta rispondendo molto molto bene. Adesso si riposeranno un po’, per mettere un po’ di benzina nei motori perché ne hanno bisogno, poi li rivedremo tutti in Australia“, ha detto l’ex campionessa azzurra a margine dell’Aspria Charity Open che si tiene a Milano all’Aspria Hotel Club, evento benefico a favore di Pane Quotidiano e L’Altra Napoli.

